مصر تجمع إسرائيل وحركة "حماس" في القاهرة

كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن مصر وجهت دعوة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة “حماس” لإجراء محادثات في القاهرة، للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة.
وذكرت القناة التلفزيونية الحادية عشرة في إسرائيل أن تل أبيب تشترط أن تجرى المباحثات من خلال قنوات منفردة، وأكدت أن أي تقدم في ملف إعادة إعمار القطاع مشروط بتقدم في مسألة الأسرى والمفقودين.
كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وزير الخارجية العبري، جابي أشكنازي، سيتوجه إلى مصر الأسبوع القادم للمشاركة في محادثات غير مباشرة مع حركة “حماس”؛ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.
وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الوزير أشكنازي إلى العاصمة المصرية، كما ستكون أول زيارة رسمية يجريها وزير خارجية إسرائيلي إلى مصر منذ سنوات.
يقتلون الميت ويمشون في جنازته بدون تعليق
Any reporter : “Is Israel violating Human Rights ?”
Any Israeli Official : ” Khamas blablabla, Khamas, blablabla, ….. ” Israel is a state of thieves. Zionist logic :”If I don’t steal your house someone else gonna steal it” Your beloved jewish settler Yacub from Long Island (NY).
هكذا جعلت الدول الداعمة للكيان الصهيوني أداة لتجربة الأسلحة الفتاكة فوق رؤوس الفلسطينين وبعد كل عملية عسكرية يجتمعون في القاهرة لتهدئة الأوضاع بسبب الصواريخ الفلسطينية التي تسقط على الصهاينة ولولاها لماجلسوا للتهدئة.
على المجتمع الدولي تعميق البحت مع إسرائيل فيمايخص الأسلحة المحظورة التي تواجه بها المدنين خصوصا الأطفال والنساء الشيوخ ودفع تعويضات لعائلات الضحايا . حينما تتفوق المقاومة على العدوان تتدخل جميع الدول لوقف إطلاق النار