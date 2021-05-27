مصر تجمع إسرائيل وحركة "حماس" في القاهرة

كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن مصر وجهت دعوة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة “حماس” لإجراء محادثات في القاهرة، للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة.

وذكرت القناة التلفزيونية الحادية عشرة في إسرائيل أن تل أبيب تشترط أن تجرى المباحثات من خلال قنوات منفردة، وأكدت أن أي تقدم في ملف إعادة إعمار القطاع مشروط بتقدم في مسألة الأسرى والمفقودين.

كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وزير الخارجية العبري، جابي أشكنازي، سيتوجه إلى مصر الأسبوع القادم للمشاركة في محادثات غير مباشرة مع حركة “حماس”؛ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الوزير أشكنازي إلى العاصمة المصرية، كما ستكون أول زيارة رسمية يجريها وزير خارجية إسرائيلي إلى مصر منذ سنوات.