الهلال يفشل في تحويل وجهة بلهندة إلى السعودية

بدأ اليأس يتسرب لإدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم بعد أن تلاشت آمال “الأزرق” في التعاقد مع الدولي المغربي يونس بلهندة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن النادي قطع أشواطا مهمة في المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب في وقت سابق.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن موقف بلهندة من الانضمام إلى الهلال تغير بشكل مفاجئ، رغم توصل الطرفين إلى اتفاق شبه نهائي يقضي بارتداء اللاعب قميص “الأزرق” مقابل 15 مليون يورو وبعقد مدته ثلاثة مواسم.

ووفق التقارير نفسها فإن بلهندة توصل بالعديد من العروض المغرية من أندية أوروبية وخليجية، غير أنه بات قريبا من العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق مونبولييه الفرنسي، حسب تصريحات رئيس النادي، لوران نيكولين.

كما أوضحت تقارير إعلامية فرنسية أن بلهندة توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع مونبولييه للدفاع من جديد عن قميص النادي بداية من”المركاتو” المقبل، حيث سبق أن لعب أربع سنوات بين 2009 و2013، وتوج معه بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي 2010/2011.

وحسب التقارير نفسها فإن تفاصيل صغيرة فقط تفصل بلهندة عن التوقيع في كشوفات مونبولييه، علما أن “الأسد الأطلسي” توصل بمجموعة من العروض من أندية تركية وأخرى إسبانية وفرنسية.

وكان بلهندة أجرى اتصالات مع إدارة ليل الفرنسي خلال فترة إقامته في فرنسا، حيث أبدى مسؤولو الفريق اهتمامهم الكبير بالظفر بخدمات صاحب الـ31 سنة، وذلك في إطار سياسية النادي الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بأسماء قادرة على تقديم الإضافة بداية من الموسم المقبل؛ غير أن إدارة مونبولييه باتت الأقرب لحسم الصفقة لصالحها.

وانفصل بلهندة عن فريقه التركي في العاشر من شهر مارس الماضي، بإيعاز من مسؤولي الفريق، لكون اللاعب انتقد بشدة “سوء تدبيرهم”، وهو ما عارضوه باتخاذ قرار فسخ العقد من طرف واحد.

وقدم بلهندة أكبر عدد من التمريرات مع غلطة سراي منذ انضمامه إلى الدوري الممتاز في موسم 2017-2018، كما شارك في 99 مباراة أحرز فيها 18 هدفا وكان وراء 19 تمريرة حاسمة.