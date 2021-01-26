الهولنديون يعيشون ليلة من العنف وأعمال النهب

قالت الشرطة الهولندية إن مئات الشبان قاموا بأعمال شغب، وهاجموا الشرطة في عدة مدن بالبلاد، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بسبب الغضب من الإجراءات الصارمة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا.
وتجمع المحتجون في مراكز المدن في هولندا، قبل فترة وجيزة من حظر التجول الليلي الرامي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، كما فعلوا يومي السبت والأحد.
وتحرك المحتجون في الشوارع ضمن مجموعات كبيرة، وقاموا بأعمال شغب ونهب في حوالي 10 مدن، بما في ذلك أمستردام ولاهاي وروتردام، وأعلنت الشرطة القبض على أكثر من 151 شخصا.
وحطم مثيرو الشغب النوافذ ونهبوا المتاجر، ودمروا محطات الحافلات وأضرموا النيران وهاجموا الشرطة بالألعاب النارية والحجارة، وحسب تقارير إعلامية فقد كان صحفيون ومصورون ضحايا أعمال العنف.
ومع ذلك، استمرت أعمال الشغب في روتردام وسيرتوخيمبوس، على بعد نحو 100 كيلومتر من جنوب أمستردام، حسب ما قاله قائد الشرطة، وتوقفت خدمات القطارات المتجهة إلى المدينة بسبب الاحتجاجات.
وذكرت محطة “إن أو إس” الهولندية أن هناك نحو 100 فرد من مثيري شغب هاجموا الشرطة في روتردام بالحجارة والمفرقعات.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مثيري الشغب في برابانت وسيرتوخيمبوس حاولوا دخول المستشفيات. وقامت الشرطة بتطويق المداخل إلى حد كبير، وجرى توجيه سيارات الإسعاف إلى عيادات أخرى.
وعلى موقع “تويتر” دعت الشرطة المواطنين إلى إرسال أي مقاطع فيديو ذات صلة بهذه الجرائم، للمساعدة في التحقيقات الجارية.
وتعتقد شرطة المدن المتضررة ورؤساء بلدياتها أن هناك جماعات عدة تشارك في أعمال الشغب، من بينهم منكرو وجود فيروس كورونا ومثيرو الشغب من مشجعي كرة القدم.
وكانت الشرطة ورؤساء البلديات حذروا في وقت سابق، أيضا، من وقوع المزيد من أعمال الشغب، بعد أن شهدوا عدة دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشوارع.
مادا لو تدخل المغرب في شؤون هولندا كما كان يفعل وزير خارجيتهم و برلمانهم اثناء حراك الحسيمة و خصوصا ان الشرطة الهولندية استخدمت العنف و القنابل المسيلة للدموع و اعتقلت العشرات و
الاخطر استعملت الكلاب المدربة
الفوضى والشغب والعنف والاضطرابات سلوك يؤثر على السير الطبيعي للحياة الانسانية ولا يجب تشجيعه ولا مناصرته ولا حضن مناصريه او رواديه ولا الركب عليه وكفانا الله شر الفتن وجيران السوء.
بعد أن كان الغرب عالم يحتدى به في الادب والاحترام والوعي أصبح جل مواطنيه الآن متخلفين مثل مواطني العالم الثالث ولكن بالحق مواطني العالم الثالث من علمهم هذه الهمجية.كنت مرشد سياحي طوال فترة الثمانينات وأوائل التسعينات كان الاجانب اللذين يزورونا المغرب وحتى في دولهم في قمة الادب والاحترام والاخلاق العالية ويثقون فيك ثقة عمياء ولكن بعد أن دخل عندهم كثرة الخودبيش من عالمنا الثالث اصبحوا مثلنا مثلهم يكذبون ويغشون وينهبون وخصوصا في هذه السنوات الأخيرة.عدت لم تعد تستطيع أن تفرق بين أفعال النصارى وافعال مواطني دول العالم المتخلف
قاليك دولة متقدمة و متحضرة .. لم ارى همجية كاللتي في اوروبا
اغلب الدول لن تستطيع فرض حضر صحي جديد.مؤخرا فتحت المقاهي والحانات في إسبانيا هذا الاسبوع وأكدت الحكومة الإسبانية انها لم يعد لذيها الامكانيات المادية لفرض حجر صحي اخر مثل فرنسا او المانيا.اظن ان نهاية كورونا اقتربت .لان استمرارها يعني انهيارات اقتصادية لدول عديدة.