الوداد يبحث عن فك "عُقدة الفوز" أمام بركان

يدخل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، الأحد، مباراته المؤجلة عن الأسبوع الثامن برسم البطولة الوطنية الاحترافية أمام ضيفه نهضة بركان، وعينه على فك عقدة الفوز على “البرتقالي”.

ويعود آخر فوز للوداد على النهضة إلى أبريل 2018، بهدفين لواحد، ضمن الجولة الـ22 برسم بطولة موسم 2018/2017.

وفشلت “القلعة الحمراء” بعدها في تذوق طعم الفوز على نهضة بركان خلال 5 مباريات متتالية، 4 منها على صعيد البطولة، وواحدة في كأس العرش.

وحسم بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف” ثلاث مواجهات في البطولة أمام “وداد الأمة”، بنتائج 3-2 و1-0، ثم 2-1.

وتجاوز “البرتقالي” الوداد في نصف نهائي كأس العرش نسخة 2018، بركلات الترجيح (6-5)، وذلك بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي (1-1).

وسيطر التعادل السلبي على مباراة واحدة من الخمس الأخيرة التي جمعت “القلعة الحمراء” بالنهضة البركانية.

يذكر أن الوداد يتصدر ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة، متقدما بـ9 نقاط عن نهضة بركان، سادس الترتيب.