الوداد يتبنى "سياسة الصمت" في ملف سكومة

عاد ملف التواصل داخل الوداد الرياضي ليطفو على السطح من جديد بعد بروز قضية أيوب سكومة، لاعب الفريق، وتناسل الإشاعات بخصوص وضعيته داخل المجموعة، ونهج صفحات موالية للنادي نشر أخبار مضللة للرأي العام “الودادي” لغاية في نفس يعقوب، في غياب تام لأي موقف رسمي من إدارة الفريق.

وعوض أن تخرج إدارة النادي ببلاغ توضيحي رسمي يشرح وضعية أيوب سكومة داخل الفريق، بعد ارتباط اسمه بروايات كثيرة، سواء قبل أشهر عندما تضاربت الأخبار حول حقيقة إصابته وسبب عدم اعتماد مدرب الفريق فوزي البنزرتي على خدماته، أو في الفترة الأخيرة عندما حاولت بعض الصفحات “الفيسبوكية” الترويج لجاهزية اللاعب ورضى المدرب عن مستواه، فقد نهجت سياسة الصمت مفضلة الغموض، في وقت توصلت فيه “هسبورت” بمعطيات دقيقة تفيد خروج “روماريو”، كما يلقبه الأنصار، من مفكرة الطاقم التقني بشكل نهائي لأسباب انضباطية.

ووجد أنصار الفريق “الأحمر” أنفسهم محاصرين بصيغ مختلفة من الإشاعات المتعلقة بالموضوع، في غياب لأي رد فعل رسمي، سواء عبر الموقع الإلكتروني للنادي أو على صفحته الفيسبوكية.

ولم يخض أيوب سكومة، لاعب الوداد الرياضي، أي دقيقة تدريب رفقة المجموعة “الحمراء” أمس وأول أمس، عكس ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اكتفى بحضور الحصتين التدريبيتين دون التدرب مع الفريق الأول الذي التحق به عدد من اللاعبين الذين كانوا يتدربون رفقة فئة الأمل.

وعلمت “هسبورت” أن سكومة حضر تدريبات الفريق في الفترة المذكورة واكتفى بالمتابعة، في وقت تدرب كل من أيوب بنشاوي وسفيان كركاش وزكرياء كياني ومنصف شراشم مع المجموعة بشكل عادي، تحضيرا لمباراة كايزر شيفس الجنوب إفريقي المقررة في الثالث من أبريل المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وحسب ما توصلت به “هسبورت” من معلومات، فإن سكومة أخبر الطاقم التقني بمعاناته مجددا من الإصابة، الأمر الذي حتم عليه عدم التدرب رفقة المجموعة، في وقت أتيحت للأسماء الأخرى الفرصة للعودة إلى الفريق الأول مستغلة غياب عدد من اللاعبين الدوليين خلال الأسبوع الجاري.

وتستعد المجموعة “الودادية” للسفر إلى جنوب إفريقيا عبر قطر، الثلاثاء المقبل، لمواجهة كايزر شيفس؛ إذ ينتظر أن يمنح فوزي البنزرتي، الذي لن يرافق الفريق في رحلته إلى جنوب إفريقيا وسينوب عنه مساعدة محمد بنشريفة، الفرصة لعدة لاعبين لم يخوضوا دقائق لعب كثيرة خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد ضمان التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.