الوداد يعود بتعادل ثمين من "ملعب حوريا"

الوداد يعود بتعادل ثمين من "ملعب حوريا"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 18:50

عاد فريق الوداد الرياضي اليوم الثلاثاء، بتعادل سلبي من أرض مضيفه حوريا كوناكري الغيني، ضمن رابع جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يقو لاعبو الوداد وحوريا على ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، طيلة شوطي المواجهة التي احتضنها ملعب “لانسانا كونتي” بكوناكري، لتعلن صافرة الغاني دانييل لاريا عن نهاية اللقاء بلا غالب ولا مغلوب.

وأصبح الفريق الأحمر بتعادل اليوم، بـ10 نقاط في المركز الأول، متقدما بـ5 عن الثنائي حوريا وكايزر شيفس الجنوب إفريقي، بينما يتذيل بيترو أتليتيكو الأنغولي الترتيب بنقطة وحيدة.

وأضحى الممثل الوحيد لكرة القدم الوطنية في دوري الأبطال، في حاجة إلى نقطة من مباراتيه المتبقيتين لضمان التأهل بشكل رسمي لربع النهائي.

تعادل حوريا كوناكري الغيني فريق الوداد الرياضي مسابقة دوري أبطال إفريقيا

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‫تعليقات الزوار

2
  • youssef
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 19:19

    الوداد هده السنة قوية، اتمنى ان تفوز بعصبة الأبطال.

    3
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  • ابو زقاقة
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 19:23

    و يبقى فريق الوداد البيضاوي اقوى فريق في المغرب و في افريقيا اما فريق الاندماج او جمعية الحليب فريق ضعيف مكانه الطبيعي هو قسم الهواة .

    -3
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