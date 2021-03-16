الوداد يعود بتعادل ثمين من "ملعب حوريا"

عاد فريق الوداد الرياضي اليوم الثلاثاء، بتعادل سلبي من أرض مضيفه حوريا كوناكري الغيني، ضمن رابع جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يقو لاعبو الوداد وحوريا على ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، طيلة شوطي المواجهة التي احتضنها ملعب “لانسانا كونتي” بكوناكري، لتعلن صافرة الغاني دانييل لاريا عن نهاية اللقاء بلا غالب ولا مغلوب.

وأصبح الفريق الأحمر بتعادل اليوم، بـ10 نقاط في المركز الأول، متقدما بـ5 عن الثنائي حوريا وكايزر شيفس الجنوب إفريقي، بينما يتذيل بيترو أتليتيكو الأنغولي الترتيب بنقطة وحيدة.

وأضحى الممثل الوحيد لكرة القدم الوطنية في دوري الأبطال، في حاجة إلى نقطة من مباراتيه المتبقيتين لضمان التأهل بشكل رسمي لربع النهائي.