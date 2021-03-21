الوداد يهزم الرجاء بثنائية في "الديربي 129" ويتصدر ترتيب البطولة

تغلب فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم بهدفين نظيفين على حساب غريمه الرجاء الرياضي البيضاوي في مباراة “الديربي 129″، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم مباراة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الاحترافي.

وبدأ الفريق “الأحمر” مجريات المباراة بشكل جيد، بعد أن تمكن أيوب العملود من هز الشباك وإحراز هدف السبق في حدود الدقيقة الرابعة برأسية من ركنية، قبل أن يعزز رفيقه أشرف داري النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة الـ16 بالطريقة نفسها بعد أن هزم دفاع وحارس الرجاء برأسية من ركنية.

وفي مقابل المردود الجيد للعناصر الودادية، ظهرت العناصر الرجاوية بمردود ضعيف، إذ انتظرت إلى غاية الدقيقة الـ23 قبل تهديد مرمى الحارس رضى التكناوتي من كرة ثابتة عن طريق اللاعب سفيان رحيمي مرت محاذية للشباك؛ فيما لم تأتِ باقي الدقائق بأي جديد، لتنهي صافرة الحكم جلال جيد تفاصيل الشوط الأول بتقدم الوداد بهدفين نظيفين.

خلال مجريات الشوط الثاني، دفع جمال السلامي بورقة محسن متولي، بحثا منه عن إيجاد الحلول للعقم الهجومي، تحرك بعده الخط الأمامي للفريق الأخضر؛ فيما كان الوداد قريبا من تعزيز النتيجة بهدف ثالث من مرتد هجومي سريع في حدود الدقيقة الـ53.

وعرف أداء ومردود العناصر الرجاوية تحسنا كبيرا خلال مجمل فترات الجولة الثانية، بعد اختيار عناصر الوداد التركيز كثيرا على تحصين الخط الخلفي والبحث عن هدف ثالث عبر المرتدات الهجومية؛ غير أن ذلك لم يمكنهم من فك شفرة دفاع الوداد، على الرغم من بعض المناورات الهجومية التي أقلقت راحة حارس ودفاع الفريق الأحمر، من أبرزها كرتان في القائم.

ورفع فريق الوداد الرياضي البيضاوي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب البطولة؛ فيما جمدت الهزيمة رصيد الرجاء في حدود 19 نقطة بالمركز الثاني.