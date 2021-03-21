الوداد يهزم الرجاء بثنائية في "الديربي 129" ويتصدر ترتيب البطولة

الوداد يهزم الرجاء بثنائية في "الديربي 129" ويتصدر ترتيب البطولة
صور: هسبريس
الأحد 21 مارس 2021 - 19:00

تغلب فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم بهدفين نظيفين على حساب غريمه الرجاء الرياضي البيضاوي في مباراة “الديربي 129″، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم مباراة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الاحترافي.

وبدأ الفريق “الأحمر” مجريات المباراة بشكل جيد، بعد أن تمكن أيوب العملود من هز الشباك وإحراز هدف السبق في حدود الدقيقة الرابعة برأسية من ركنية، قبل أن يعزز رفيقه أشرف داري النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة الـ16 بالطريقة نفسها بعد أن هزم دفاع وحارس الرجاء برأسية من ركنية.

وفي مقابل المردود الجيد للعناصر الودادية، ظهرت العناصر الرجاوية بمردود ضعيف، إذ انتظرت إلى غاية الدقيقة الـ23 قبل تهديد مرمى الحارس رضى التكناوتي من كرة ثابتة عن طريق اللاعب سفيان رحيمي مرت محاذية للشباك؛ فيما لم تأتِ باقي الدقائق بأي جديد، لتنهي صافرة الحكم جلال جيد تفاصيل الشوط الأول بتقدم الوداد بهدفين نظيفين.

خلال مجريات الشوط الثاني، دفع جمال السلامي بورقة محسن متولي، بحثا منه عن إيجاد الحلول للعقم الهجومي، تحرك بعده الخط الأمامي للفريق الأخضر؛ فيما كان الوداد قريبا من تعزيز النتيجة بهدف ثالث من مرتد هجومي سريع في حدود الدقيقة الـ53.

وعرف أداء ومردود العناصر الرجاوية تحسنا كبيرا خلال مجمل فترات الجولة الثانية، بعد اختيار عناصر الوداد التركيز كثيرا على تحصين الخط الخلفي والبحث عن هدف ثالث عبر المرتدات الهجومية؛ غير أن ذلك لم يمكنهم من فك شفرة دفاع الوداد، على الرغم من بعض المناورات الهجومية التي أقلقت راحة حارس ودفاع الفريق الأحمر، من أبرزها كرتان في القائم.

ورفع فريق الوداد الرياضي البيضاوي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب البطولة؛ فيما جمدت الهزيمة رصيد الرجاء في حدود 19 نقطة بالمركز الثاني.

الديربي 129 الرجاء الوداد

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‫تعليقات الزوار

26
  • sportif
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:22

    الوداد البيضاوي يستحق الفوز فريق الرجاء البيضاوي كان يلعب بدون روح وحتى في نهاية المبارة غابت حتى الروح الرياضية من لاعبين لعبوا اول ديربي في حياتهم وهنا اقصد اللاعب الذي ذهب للتشابك مع أشرف داري.

    29
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  • رجاوي
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:22

    الزنيتي والورفلي وجبيرة وبولهرود وبوطيب بصراحة يجب على السلامي القيام بالواجب في شأنهم.
    لسنا مرضى مثل البعض منهم نقول مبروك للوداد .

    7
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  • باغي نعرف
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:23

    قالوا أنس الزنيتي ثاني حراس المنتخب الوطني.. فهذا ضحك على الجمهور وجب عليه التقاعد.. بدون لغة الخشب بدنيا الوداد استحق الفوز. الرجاء لازم عليها أن تعيد النظر في بعض اللاعبين والسلام

    24
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  • الدروة
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:25

    وبصحة والعافية هاديهيا كرة القدم واحد رابح واحد خاسر المهم هي لفراجا

    20
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  • محمد الرياضي
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:25

    لدي ثلاث نقاط للتعليق : الأولى أحد المعلقين على المباراة اظهر رجاويته وحاول تغطية عين الشمس بالغربال ولم يفلح،الثانية: السعيدي أظهر أن رأي الجمهور فيه صادق ،الثالثة ماهو نوع الضغط الذي عانى منه كل من اللافي ومسوفا؟. مبروك للوداد وقد كان الفوز لمن استحق .

    21
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  • رجاوي قديم
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:25

    على الإطار السلامي أن يفتخر بما قدمه للفريق في ظل الظروف الصعبة التي يجتازها الفريق والتي لم تمكنه من انتداب بعض اللاعبين .

    -11
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  • ولد عيسى
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:26

    المنتخب المحلي يهزم الرجاء …السلامي ضعيف والاندلسي اضعف..فريق الى الهاوية

    -2
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  • ودادي من كلميم
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:26

    هنيئا لوداد الأمة بهذا الإنتصار وألف مبروك لجمهور الوداد

    10
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  • مهدي ميد
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:27

    كانت نتيجة منتضرة فريق خرج من الدور الأول لعصبة الأبطال والآخر في طريقه للقب راه قلناها ليكم من قبل الرجاء تكتيكيا وبدنيا ضعيفة جدا ومدرب متواضع لأن الرجاء أكبر منه دوك الانتصارات دياول الرجاء راه هر اجتهادات بعض للاعبين سلامي أحسن يمشي فحالو ونتا اسي رحيمي راك مازال الله بديتي عيطو ليك المنتخب تسحاب راسك وصلتي تفش المش ولعب كيفما كنتي ولا من الأحسن سير الخليج ضبر علي راسك بشي لعاقة

    9
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  • York
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:28

    مبروك لكل وداديي العالم والمغرب انتصار الوداد البيضاوي على فريق الاندماج. داري ثقبهم. برافو .

    5
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  • رشيد من نيوجرسي
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:28

    مبروك لكل الوداديين في العالم ، الوداد قوي هذه السنة لقوة لاعبيه وليس لضعف الخصوم . اعتقد ان الوداد سيحصد الالقاب عن جدارة. مزيدا من الانتصارات ولا عزاء للحاقدين

    10
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  • يوسف المغربي
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:28

    مبروك على وليدات وداد الأمة و عيد ميلاد سعيد لجمهور الرجاء

    14
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  • معاد
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:29

    قلتها للمرة الألف الرجاء يحتاج الى مكتب في المستوى ومدرب في المستوى

    4
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  • رأي
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:30

    الرجاء لعبت بخطة غير مفهومة ،أظن غرور بعض اللاعبين و فقدان الثقة سبب الهزيمة

    4
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  • u2 one
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:32

    أنس الزنيتي حارس عادي جدا. محظوظ جدا أن يكون حارس الرجاء والمنتخب المحلي .ربما نتيجة دعم جهة ما.
    بالاضافة انه قصير القامة طبق المفهوم الكروي لمواصفات حارس المرمى.

    3
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  • ص
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:37

    كنت ضد اسلوب السلامي من قبل و الان اتضح كل شيء. العصبة مشات البطولة واش بقا.البنزرتي معلم. الرجاء يلزمها مدرب . الهدوهودي نوح ليسوا في مستوى الرجاء.لماذا لا يلعب نغوما.

    8
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  • مصطفى
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:38

    الفريقان لعبا بشكل جيد و الرجاء لم يتوفق في التسجيل مبروك لفريق الوداد على كل حال

    7
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  • بكل تواضع
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:40

    المهم ثلاث نقط في مسيرة الألقاب هذا الموسم إن شاء الله.

    حظ موفق لنهضة بركان و لأولمبيك الدشيرة !!

    6
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  • عادل
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:45

    فوز الوداد على الرجاء كالفوز بكأس العالم، شفتوا الفرحة ديالهم مساكن، واخيرا تحقق الحلم ،
    المانيا لم تفرح مثلهم فاش ربحوا كاس العالم،
    معذورين مساكن،

    البنزرتي تفوق على السلامي
    مدكور كان يبدأ من الاول،
    طريقة لعب الرجاء أصبحت عقيمة،
    الدفاع مازال تقيل ، اي لاعب سريع ممكن يهزم دفاع الرجاء
    جبيرة بوطيب مازال ناقصين، المردود ديالهم ضعيف
    الهدهودي مازال تالف والحهة ديالو ناعسة
    خاص لاعبين بحال رحيمي سراع
    مالونغو تقيل، ممكن يخدم للوداد أكثر من طريقة لعب الرجاء،

    -18
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  • Footage
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:45

    الان بدون جمهور لا خوف من الشغب في حالة خسارة احد الفريقين. الا يمكنهم التسجيل. من قبل كانت النتيجه 0-0 أو 1-1.

    4
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  • متابع
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:46

    الرجاء بدون مستثمر حقيقي سينهار أكثر. لا أستطيع أن ألوم اللاعبين ولا المدرب، لأن من لا يتقاضى أجرته لا يمكن أن تطلب منه دائما أن يضحي من اجل الفريق. فالمال هو عصب الكرة وبدونه لا تستطيع تحقيق شيء خاصة حين تكون فريق ينتظر منه حصد ألقاب وبطولات. لذلك على الدولة أن تساعد الفرق الكبيرة التي تمثل المغرب في المنافسات القارية والدولية في الحصول على مستثمر قار قادر أن يضخ في خزينة هاته الفرق المال الكافي لتحقيق الأهداف.

    -7
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  • العلالي
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:49

    مبروك للفوز للحمرة والبطولة ودادية. انا فقط أتساءل ماهية الإضافة التي يقدم السعيدية والكارتي للفريق.

    0
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  • Fadma
    الأحد 21 مارس 2021 - 19:50

    و الله العضيم إلى قلتها و ساقولها
    المدرب السلامي لا يليق للرجاء
    كبيرة عليه بزاف
    حربها و خربها الرجاء باهتة جدا

    1
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  • MAGHREBI NAFSS
    الأحد 21 مارس 2021 - 20:02

    مبروك الوداد الأمة،وداد المقاومة على هذا الفوز المستحق و القادم أفضل بإذن الله.ديما حمرة

    7
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  • عبدالله مراكش
    الأحد 21 مارس 2021 - 20:09

    اظن ان الخطة باش داخل بها السلامي ناقصة واش اربعة عناصر فاقدة اللياقة ودخلهم مثل بولهرود.بوطيب جبيرة الورفلي .علاش حاط نغوما والمكازي وبن حليب .عجيب الحترفين ماندخلوهمش ؟؟؟؟؟؟

    1
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  • المسكالي
    الأحد 21 مارس 2021 - 20:09

    الزنيتي.قاليه.طارق.شهاب.باركة.سير.فحالك.شد.التقاعد.السلامي.غدا.فصباح.غادي.يستقل

    1
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