الوداد يهزم "كايزر شيفس" برباعية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا

تغلب فريق الوداد الرياضي، اليوم الأحد، على كايزر شيفس الجنوب إفريقي بأربعة أهداف دون رد، في مباراة مؤجلة عن أولى جولات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يمهل الفريق الأحمر غريمه كايزر أكثر من 7 دقائق على بداية المباراة ليفتتح حصة التسجيل عن طريق اللاعب محمد أوناجم، قبل أن يضيف زميله أيوب الكعبي ثاني الأهداف عند الدقيقة 44، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين مقابل لا شيء.

ودون التنزاني سيمون مسوفا اسمه في قائمة المسجلين، بتوقيعه الهدف الثالث قبل 5 دقائق على نهاية الزمن الأصلي للقاء، الذي احتضنته أرضية ملعب “4 غشت” بواغادوغو، عاصمة بوركينافاسو.

واختتم يحيى جبران الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، لتعلن صافرة التونسي صادق السالمي عن نهاية المواجهة بانتصار “وداد الأمة” بأربعة أهداف نظيفة.

ومكن هذا الانتصار الممثل الوحيد لكرة القدم الوطنية في دوري الأبطال من الانفراد بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدما بنقطتين عن حوريا كوناكري الغيني الوصيف، ثم كايزر شيفس ثالثا بنقطة، بينما يتذيل بيترو أتليتيكو الأنغولي الترتيب بدون نقاط.

ويستقبل الوداد في الجولة الثالثة حوريا كوناكري، يوم 6 مارس المقبل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.