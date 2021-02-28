الوداد يهزم "كايزر شيفس" برباعية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا

تغلب فريق الوداد الرياضي، اليوم الأحد، على كايزر شيفس الجنوب إفريقي بأربعة أهداف دون رد، في مباراة مؤجلة عن أولى جولات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
ولم يمهل الفريق الأحمر غريمه كايزر أكثر من 7 دقائق على بداية المباراة ليفتتح حصة التسجيل عن طريق اللاعب محمد أوناجم، قبل أن يضيف زميله أيوب الكعبي ثاني الأهداف عند الدقيقة 44، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين مقابل لا شيء.
ودون التنزاني سيمون مسوفا اسمه في قائمة المسجلين، بتوقيعه الهدف الثالث قبل 5 دقائق على نهاية الزمن الأصلي للقاء، الذي احتضنته أرضية ملعب “4 غشت” بواغادوغو، عاصمة بوركينافاسو.
واختتم يحيى جبران الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، لتعلن صافرة التونسي صادق السالمي عن نهاية المواجهة بانتصار “وداد الأمة” بأربعة أهداف نظيفة.
ومكن هذا الانتصار الممثل الوحيد لكرة القدم الوطنية في دوري الأبطال من الانفراد بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متقدما بنقطتين عن حوريا كوناكري الغيني الوصيف، ثم كايزر شيفس ثالثا بنقطة، بينما يتذيل بيترو أتليتيكو الأنغولي الترتيب بدون نقاط.
ويستقبل الوداد في الجولة الثالثة حوريا كوناكري، يوم 6 مارس المقبل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
العز للحمراء ومزيد من التألق واكتساح القارة السمراء.
لقد اثلج فريف الوداد قلبي بهذا الانتصار النستحق . مع العلم لا اهتم بكرة القدم . رياضيا ولكن انظر الى اللقاء من الزاوية السياسة . انتصار متستحق على فريق ينتمي لدولة تكن العداء للمغرب .. لكي يعلموا كيفما انتصرنا رياضيا سننتصر سياسيا .
ألف مبروك لجميع الوداديين . هذا هو الوداد الرياضي الذي نعرف . الكرة الجميلة السلسة. انسجام كبير وواضح. لمسة البنزرتي أعطت أكلها. هناك أخطاء يجب تصحيحها سواء في الشق الدفاعي أو الهجومي..مسيرة موفقة في باقي المباريات …وعينٌنا على اللقب الإفريقي… الحسوني الله يهديك . مازال مابغيتي تدير عقلك..
مبروك فريق الوداد البيضاوي. نتمنى أن تكون الكؤوس الإفريقية بيضاوية هذه السنة.
فوز مستحق وساحق للوداد ادااااء ونتيجة, بالتوفيق بقادم اللقاءات للفريق الاحمر
سحقا لاعداء وحدتنا الترابية و هنيئا للمغاربة وللوداد الرياضي
هنيئا لفريق الوداد البيضاوي لهذا الانتصار الكبير.ماراى جوهانيسبورغ؟
ألف مبروك لوداد الأمة على هذا الإنتصار الرائع .رباعية تاريخية
سبق ان رسمنا هنا خريطة طريق للوداد قبل الدهاب لأنگولا وكان الأمر ناجحا .واليوم نرسم خارطة مكملة حتى تكتمل المسيرة بدون أخطاء وهي : الفوز على حوريا ذهابا والتعادل معه ايابا ،وانتظار فريق بيترو اتليتيكو الانكولي ،دون ان يلعب الوداد مع كايزر شيفز ايابا ،هم كانوا يبحثون عن هزم الوداد بالقلم في الذهاب فليكن ذلك في الإياب ولكنه أمر من العلقم . هنيئا للوداد وللمغاربة.
برافو لابطال وداد الامة وخاصة على الخصوم مرة اخرى برافو للابطال الحمر الشجعان الذين رفعوا راية بلدنا عالية. بالمزيد من التالق يا وداد الامة
مبروك للوداد نعم والف مبروك.ولكن المشكلة في قطبا القاهرة القويين وفي غول أفريقيا العنيد المكشخين ولاد باب السويقة .نتمنى عدم تكرار مهزلة السنتين السابقتين.
نتيجة جيدة في انتظار تعزيز الصدارة امام حوريا الانتصار لا يجب ان ينسينا اخطاء الدفاع وكذلك الحارس اليوم مرت بسلام لان الخصم كان نسبيا متواضع لكن امام الفرق الكبيرة قد تكون اخطاء مكلفة الكعبي يجب ان يقعد كبديل لمسوفا الكعبي يضيع مجهود الفريق اللاعب اخذ فرصته كاملة سواء مع المنتخب المحلي او مع الوداد لكن ليست هناك اية بوادر لتحسن المستوى
بالتوفيق للوداد من مشجع رجاوي نتمنى ان يتوج بهته الكاس
الهدف التالت احسن هدف في الدوري القاري
وداد مابغاتش تلعب وسود أفريك بقاو لاصقين باش يلعبو وهاهوما ندمو ههههههه