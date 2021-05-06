الوداد يواجه المولودية يوم 14 ماي في الجزائر

حددت لجنة المسابقات بالكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم الجمعة 14 ماي الجاري موعدا لإجراء مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بين الوداد الرياضي ومولودية الجزائر؛ بميدان هذا الأخير، على أن يجرى لقاء الإياب في مدينة الدار البيضاء يوم 22 ماي الجاري.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 14 و 15 ماي الجاري، بينما مباريات العودة كلها مبرمجة يوم السبت 22 ماي.

وفي باقي مواجهات الذهاب، التي ستقام يوم 15 ماي، يستقبل شباب بلوزداد الجزائري فريق الترجي التونسي، ويلعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضد سيمبا من تنزانيا، بينما يستقبل الأهلي المصري نادي ماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا.