الوداد يٌسقط مضيفه الأنغولي في "أبطال إفريقيا"

عاد فريق الوداد الرياضي، بفوز ثمين بهدف نظيف، من أرض مضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي، اليوم الثلاثاء، ضمن ثاني جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “11 نونبر” بلواندا، إلى التعادل دون أهداف، علما أن الوداد أتيحت له فرصة التقدم في النتيجة، غير أن المهاجم أيوب الكعبي فشل في ترجمة ركلة جزاء عند الدقيقة 37 إلى هدف.

وشهدت الدقائق الأولى للقاء، إصابة رضا التكناوتي، حامي عرين الكتيبة الحمراء، إثر اصطدامه بزميله سفيان المودن، ليعوضه الحارس الاحتياطي يانيس حنين.

وتمكن الكعبي من التكفير عن غلطته خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 70، بإحرازه الهدف الوحيد في المواجهة، بعد تمريرة من الليبي مؤيد اللافي.

وفشل صاحب الأرض في الدقيقة 74 في تعديل الكفة، بعد إهدار لاعبه جوب ركلة جزاء، لتعلن صافرة الغابوني جون جاك ندالا عن نهاية اللقاء بفوز القلعة الحمراء بهدف دون رد.

ورفع ممثل كرة القدم الوطنية رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز الثاني، متخلفا بفارق الأهداف عن حوريا كوناكري الغيني.

ويستقبل الوداد الأحد المقبل، كايزر شيفس الجنوب إفريقي، على أرضية ملعب “4 غشت” بواغادوغو، عاصمة بوركينافاصو، في مباراة مؤجلة عن الجولة الأولى.