الوداد يُخضِع اللاعبين لفحوصات "فيروس كورونا"

خضع لاعبو الوداد الرياضي لكرة القدم أمس الإثنين لفحوصات الكشف عن فيروس “كورونا” قبل السفر اليوم صوب جنوب إفريقيا، تأهبا لمواجهة فريق كايزر شيفس، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، المقرر إجراؤها السبت المقبل.

وعلمت “هسبورت” أن اللاعبين المعنيين بالسفر، إضافة إلى الطاقم التقني للفريق والمرافقين، خضعوا لفحوصات الكشف عن الفيروس، علما أن فوزي البنزرتي وأبرز لاعبي الفريق لن يرافقوا بعثة النادي، كما أكدت “هسبورت” في مواد سابقة، وذلك بعد ضمان التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

وأجرى الفريق حصة تدريبية عقب اجتياز الفحوصات الطبية، شاركت فيها جميع الأسماء المستدعاة باستثناء أيوب سكومة، الذي توصل بإخبار من المدرب التونسي، الخميس الماضي، للتدرب رفقة الفريق الرديف لنادي الوداد الرياضي، عقب إعلان معاناته من الإصابة في وقت كان يرغب المدرب في إدراجه مجددا رفقة الفريق الأول.

وتسافر بعثة الوداد اليوم الثلاثاء إلى جنوب إفريقيا عبر قطر في رحلة شاقة، حيث آثر فوزي البنزرتي منح الفرصة لبعض الأسماء التي لم تظهر بقميص الفريق كثيرا هذا الموسم، وكذا إراحة التشكيل الأساسي، الذي خاض مباريات كثيرة، إلى جانب اللاعبين الدوليين الذين يوجدون حاليا رفقة منتخباتهم الوطنية.

وتنتظر الوداد الرياضي مباريات حارقة في الدوري المغربي للمحترفين ومنافسات كأس العرش بعد دخول “المراحل الصعبة”، إلى جانب ربع نهائي دوري الأبطال، الذي يرتقب أن يواجه خلاله “الفريق الأحمر” أحد الأندية القوية قاريا.