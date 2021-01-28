الوزارة تعد مشروع منهاج الدراسة للغة الأمازيغية

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بإعداد مشروع المنهاج الدراسي الجديد للغة الأمازيغية لسلك التعليم الابتدائي.

ووفق بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، يأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى المشروع الثامن المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي وكذا استكمالا لحلقات مراجعة المنهاج الدراسي لسلك التعليم الابتدائي.

كما يأتي، يضيف البلاغ، تفعيلا لمخرجات الاجتماع الأخير المنعقد بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يوم 30 دجنبر 2020 بالرباط، برئاسة كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وعميد المعهد الملكي، والذي خصص لدراسة سبل الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة، حيث تم الاتفاق خلاله على تحيين منهاج اللغة الأمازيغية وفق مقاربة تدريجية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022 بالنسبة للسنوات الأولى من السلك الابتدائي، كمحور أساسي من محاور تنفيذ خارطة طريق إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التعليم.

وأوردت الوزارة أن المشروع الجديد لهذا المنهاج ستتم إحالته على المفتشين وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية قصد الاطلاع وإبداء الرأي فيه، في أفق إعطاء الانطلاقة لإعداد النسخ الجديدة من الكتب المدرسية للغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، استعدادا للدخول المدرسي المقبل.

وذكرت وزارة التربية الوطنية أنه يمكن الاطلاع على مشروع المنهاج الجديد للغة الأمازيغية الخاص بسلك التعليم الابتدائي من خلال البوابة الرسمية للوزارة.