الوزارة تعد مشروع منهاج الدراسة للغة الأمازيغية

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بإعداد مشروع المنهاج الدراسي الجديد للغة الأمازيغية لسلك التعليم الابتدائي.
ووفق بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، يأتي هذا الإجراء في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى المشروع الثامن المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي وكذا استكمالا لحلقات مراجعة المنهاج الدراسي لسلك التعليم الابتدائي.
كما يأتي، يضيف البلاغ، تفعيلا لمخرجات الاجتماع الأخير المنعقد بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يوم 30 دجنبر 2020 بالرباط، برئاسة كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وعميد المعهد الملكي، والذي خصص لدراسة سبل الرفع من وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة، حيث تم الاتفاق خلاله على تحيين منهاج اللغة الأمازيغية وفق مقاربة تدريجية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل 2021-2022 بالنسبة للسنوات الأولى من السلك الابتدائي، كمحور أساسي من محاور تنفيذ خارطة طريق إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التعليم.
وأوردت الوزارة أن المشروع الجديد لهذا المنهاج ستتم إحالته على المفتشين وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية قصد الاطلاع وإبداء الرأي فيه، في أفق إعطاء الانطلاقة لإعداد النسخ الجديدة من الكتب المدرسية للغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، استعدادا للدخول المدرسي المقبل.
وذكرت وزارة التربية الوطنية أنه يمكن الاطلاع على مشروع المنهاج الجديد للغة الأمازيغية الخاص بسلك التعليم الابتدائي من خلال البوابة الرسمية للوزارة.
نريد تعلم الامازيغية بحروف لاتينية ايضا مع ابقاء حرف تيفناغ الذي هو اصل اللغة، والا سنظل نجهل هذه اللغة.
مابقات فتوجدو المناهج بل وجدو اساتذة ودربوهم بتدابير واختبار كفائتهم لهذ الدرس والتحصيل ماشي تحطو لي ماعنذو دراية ولا كفائة حيث اباه صاحبي وشوفو الاشياء والنقيض ديالها لطيحو وليداتنا فالارتباك حظروهم عن بعد وماشي حتى يجي الموسم القادم عاد قلبو وتلفو وهذا عيبنا ماعندنا تحظيرات ميدانية استباقية
اللغة العربية واللغة الفرنسية لم يبق لهما قيمة في السوق العالمية، فما بالك باللغة الامازيغية، تريدون زيادة الطين بلة الله يهديكم.
بالرغم من أنني أمازيغي و محب للهوية الامازيغية فأنا لا أرى أية فائدة من تعليم الأمازيغية في المدارس، فعوض التركيز على اللغات الأجنبية الاخرى التي لها عدة آفاق، يتم إثقال كاهل الطفل بهاته الرموز التي لن تنفعه في شيئ
الإنتخابات إقتربت لهذا أرادوا إعداد هذا المشروع لمنهج دراسة اللغة الأمازيغية ولمذا لم يولوا إهتمامهم للمشروع بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي منذ سنوات عجاف النفاق السياسي لا غير
ولادنا يقراو الفرنسية و العربية و الامازيغية و عند التخرج يجدون سوق الشغل يطالب بالانجليزية. فما الفائذة؟؟ صراحة لم تعجبني الفكرة رغم انني امازيغي.
واش اعباد الله هاد الامازيغية اش غاندبرو بها الناس تتقر اللغاة الاجنبية باش تخدم اوهما ليكاينين فجميع المجالات الامازيغية متشربك حتى الماء.وخا انا امازيغي قح