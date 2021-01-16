الوضع الوبائي في جهات المغرب .. 94,6% من المصابين يهزمون الجائحة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إصابة 1240 شخصاً بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 458.865 حالة في المغرب.

وتوفي جراء هذا الفيروس 23 شخصاً، فيما تعافى منه حوالي 1361 في الفترة نفسها، أما عدد الحالات النشطة فبات يناهز 17017 حالة حتى الآن.

وتوجد 83 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما وصل معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كوفيد-19″ إلى حوالي 31 في المائة.

وتستقر نسبة فتك الفيروس في 1,7% على مستوى جهات المملكة، بينما نسبة التعافي تعادل 94,6% وفق الإحصائيات الرسمية، إذ بلغ عدد المتمكنين من الشفاء 433.937 حالة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة، أشارت الوزارة إلى تسجيل 429 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، منها 336 حالة في الدار البيضاء، و39 في الجديدة، و25 في النواصر، و16 في المحمدية، و6 في سطات، و3 في برشيد وبن سليمان و1 في مديونة.

وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أصيب بالمرض حوالي 268 شخصاً، منهم 78 في طنجة أصيلة، و74 في تطوان، و62 في العرائش، و36 في الحسيمة، و7 في كل من المضيق الفنيدق والفحص أنجرة، و4 في الشاون.

أما جهة الرباط سلا القنيطرة فعرفت تسجيل 135 حالة، منها 42 في سلا، و39 في القنيطرة، و33 في الصخيرات تمارة، و13 في الرباط، و4 في سيدي قاسم، و3 في سيدي سليمان، و1 في الخميسات.

وفي جهة الشرق، تم تسجيل 125 حالة، منها 49 في بركان، و32 في الناظور، و28 في وجدة أنكاد، و11 في تاوريرت، و3 في الدريوش، و2 في جرسيف.

جهة سوس ماسة سجلت 78 حالة جديدة، منها 38 في أكادير إدا وتنان، و16 في إنزكان آيت ملول، و9 في تزنيت، و7 في تارودانت، و6 في شتوكة آيت باها، و2 في طاطا.

أما جهة مراكش آسفي فأحصت 69 حالة جديدة، منها 37 في مراكش، و14 في الصويرة، و6 في الرحامنة، و5 في آسفي، و3 في قلعة السراغنة، و3 في اليوسفية، و1 في شيشاوة.

وسجلت جهة فاس مكناس 46 حالة جديدة، منها 25 في فاس، و7 في مكناس، و8 في صفرو، و3 في الحاجب، و2 في تازة، و1 في تاونات.

وفي جهة درعة تافيلالت، تمكن الفيروس من 24 شخصاً، منهم 11 في الرشيدية، و6 في زاكورة، و3 في تنغير، و2 في كل من وورزازات وميدلت.

جهة بني ملال خنيفرة، سجلت 22 حالة جديدة، منها 9 في خريبكة، و5 في خنيفرة، و3 في الفقيه بنصالح، و2 في كل من بني ملال وأزيلال.

وفي جهة العيون الساقية الحمراء، تم رصد 20 حالة جديدة، منها 12 في العيون، و5 في طرفاية، و3 في بوجدور.

أما جهة كلميم واد نون فعرفت تسجيل 19 حالة جديدة، منها 9 في كلميم، و6 في طانطان، و4 في سيدي إفني؛ بينما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 5 حالات جديدة.

أما في ما يخص توزيع الوفيات الـ23، فكان نصيب الدار البيضاء 5 حالات، وواحدة في بن سليمان، و2 في الحسيمة، و1 في كل من الصخيرات تمارة وبركان ووجدة أنكاد وأكادير إدا وتنان وتزنيت، و2 في مراكش، و1 في صفرو، و1 في الرشيدية، و4 في بني ملال، و1 في العيون وبوجدور.