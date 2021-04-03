الوضع الوبائي يزيد قلق أولياء أمور التلاميذ

بدأ القلق يتسرب إلى نفوس آباء وأولياء أمور التلاميذ من احتمال العودة إلى الدراسة عن بعد بشكل كلي، في ظل تزايد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار.
وقال عبد المالك عبابو، رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بإقليم مكناس، إن المؤشرات الحالية الخاصة بانتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا تدعو إلى القلق.
وأضاف عبابو في تصريح لهسبريس: “هذه المستجدات الوبائية تدعو إلى توخي مزيد من الحيطة والحذر داخل أوساط رجال ونساء التعليم وآباء وأولياء أمور التلاميذ، من أجل الالتزام أكثر بالإجراءات الاحترازية لمواجهة أي مفاجأة داخل المؤسسات التعليمية”.
وتابع رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ: “توسع دائرة الإصابة بهذه السلالات الجديدة، التي تتسم بسرعة انتشارها داخل أوساط الأطفال الصغار على وجه الخصوص، عكس السلالة القديمة من كورونا، يستدعي تجند الآباء على وجه الخصوص لمنع تفشيها وسط أبنائهم، وهو ما يشكل الحل الأمثل لمنع العدوى، وبالتالي الاستمرار في تحصيل التلاميذ لدروسهم بشكل حضوري”.
وأشار المتحدث في التصريح ذاته إلى أن “أي تراخ وسط الآباء ورجال ونساء التعليم، وغياب توعية الأطفال بخطورة هذه السلالة الجديدة، التي تصيب حتى الصغار، يعني إمكانية غلق المؤسسات التعليمية”، خاتما: “هذا ما لا نرغب فيه حاليا، خاصة أن السنة التعليمية الماضية شهدت تأثرا كبيرا للتحصيل الدراسي، نظرا لوجود بعض الثغرات في نظام التدريس عن بعد، وضعف التزام التلاميذ بمتابعة دروسهم من بيوتهم”.
في ضل انتشار هده الفيروس المعدي وجب الرجوع إلى التعليم عن بعد إلى نهاية شهر يونيو لتجنب العدوى
السيد عبابو روح اخرج قم بدورة ف الازقة والدروب ترى الأبناء الذين لا يدرسون أين يقضون اوقاتهم انهم يقضونه في الشارع لا خوف من كورونا ولا من العدوى اتركوا الأطفال والشباب يدرسون كفى ضياعا للوقت في السنة الماضية بسبب الجائحة وهذه السنة بسبب الاضرابات ضاع المستوى ضاعت الدراسة وأبناء الأغنياء في المدارس الخصوصية وربما سيكون أبناؤكم ضمن هؤلاء يتابعون دراستهم بلا خوف ولا وجل
السلام عليكم….كل شيء وارد….وحكومتنا تنتظر المزيد من المساعدات الدولية من الاتحاد الاوروبي….راه ما دوروش معاهوم هد العام….خاصهوم يبينو للعالم انهم خدامين في الاعلام اما الحقيقة راكوم تشوفوها يوميا في شوارع المغرب لا تباعد لا كمامات لا مسؤول يراقب من يلتزم بالاجراءات الاحترازية….
أقترح الدراسة عن بعد للمدارس الخصوصية فقط للثلاثة أشهر الباقية وذلك حتى يكونوا سواسية بأبناء التعليم العمومي الذين لم يدرسوا شيئا بسبب الأساتذة المتقاعسين ووزارة التعليم التي غسلت يديها منذ 1987
الدراسة عن بعد لخلق الفتنة في البلد-اتقوا الله و اتركوا التلاميذ في مدارسهم– لا يوجد فيروس في المدارس — الفيروس موجود فيما تخططون له
صراحة مااصبحنا نلاحظه يثير مزيدا من القلق بحيث أن معظم الآباء الذين يصطحبون ابناىهم للمدارس هم أنفسهم لايرتدون الكمامات ويبدؤون بالاحتشاد أمام المدارس دون احترام مسافات الامان الموصى بها من طرف السلطات فما بالك بفلذات أكبادهم الله المستعان
أنا كتلمذ يجب توعيتنا بسلالة الجديدة كي نعي و نحمي نفسنا و يجب اعتماد دراسة عن بعد.
ما قاله المسؤول عن أولياء التلاميذ مجرد هراء ، ليس خبيرا في علم الاوبىة ، هدفه من خلال ما قاله نيابة عنا يهدف إلى استمرار ضياع ابنائنا في يخص دراستهم ، الدراسة عن بعد مجرد كلام لا صلة له بالواقع فاغلب الأسر لا تتوفر على الإنترنت كما أن بعض المناطق لا يصلها اطلاقا صبيب الانترنت. انا بصفتي كولي امر استنكر ما قاله . من جانب اخر ما زالت بعض وسائل الإعلام مستمرة في غباوتها لما تكون إحدى الأدوات لتمرير ما سيتم اتخاءه من إجراءات نعرفها مسبقا .
بغينا ولادنا يقراو وخا تكون الموت
أنا تلميذ و أخف من أصدقائ ان يكون أحدهم مصابن
حتى واحدما خايف نتما لي تتخوفون الناس سدوا الحدود ونبينا عليه السلام
بعبارة اخرى وحدوا راسكم للحجر في رمضان
مع احترامي لرأيك انا أستاذة بالتعليم الخصوصي بدأنا التعليم عن بعد منذ بداية الجائحة في الموسم الماضي الى حدود شهر يوليوز . أبشرك أخي ان المستوى كان ضعيفا جدا .الحديث عن التعليم عن بعد بمثابة قصة خرافية سنحكيها لأحفادنا في المستقبل.لم يقلقكم الاطفال المتواجدين في الشوارع والازقة وأقلقكم تواجدهم في المدارس.