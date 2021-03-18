الوكالة الأوروبية للأدوية: لقاح أسترازينيكا "آمن"

الوكالة الأوروبية للأدوية: لقاح أسترازينيكا "آمن"
صورة: أرشيف
الخميس 18 مارس 2021 - 17:32

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا “آمن وفّعال” و”غير مرتبط” بخطر أكبر بحصول تجلّطات دموية.

وصرحت مدير الوكالة إيمر كوك في مؤتمر، عبر الفيديو، أن “اللجنة توصلت إلى خلاصة علمية واضحة: إنه لقاح آمن وفّعال”.

الوكالة الأوروبية للأدوية تجلّطات دموية فيروس كورونا لقاح "أسترازينيكا"

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