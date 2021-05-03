الوكالة الحضرية في طنجة تنال "إيزو" تاسع مرة

تمكنت الوكالة الحضرية لطنجة من اجتياز عملية الافتحاص الخاصة بشهادة الجودة “إيزو9001” للمرة التاسعة، بتفوق، وذلك وفقا للضوابط الجاري بها العمل في هذا الميدان.

ووفق مصدر من الوكالة فإن هذا الإنجاز “يعد ثمرة لتظافر الجهود المبذولة من طرف مسؤولي وأطر ومستخدمي الوكالة الحضرية لطنجة ونهجهم لسياسة الجودة التي تم تسطير خطوطها العريضة بهدف تطوير وتحسين طرق تدخلها وجودة الخدمات المقدمة لشركائها ومرتفقيها”.

وأضاف ذات المصدر أن الانخراط في منظومة الجودة من شأنه تمكين الوكالة الحضرية لطنجة، كمؤسسة عمومية، بتعاون وتنسيق مع باقي المتدخلين، “من رفع التحديات الآنية والمستقبلية الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في مجال تدخلها في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، والمساهمة في إرساء الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية والمرتكزة بالأساس على انعاش قطاع التعمير والعقار والمساهمة في تشجيع الاستثمار وتسريع وثيرة عجلة الاقتصاد وتحقيق العدالة المجالية”.

يذكر أن الوكالة، ومنذ سنة 2011، توفقت، لسبع مرات على التوالي، من الحفاظ على شهادة الجودة في صيغتها المتقادمة إيزو 9001 نسخة 2008، وذلك فيما يتعلق بمجالات الدراسات والتخطيط والتسيير الحضري والشؤون القانونية والعقارية، “وخلال سنة 2019، تكللت جهود أطر وموظفي هذه الوكالة بالحصول على شهادة الجودة إيزو9001 صيغة 2015، مع تعميم نظام الجودة على كافة أنشطتها ومجالات تدخلها”.