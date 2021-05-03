الوكالة الحضرية في طنجة تنال "إيزو" تاسع مرة

الوكالة الحضرية في طنجة تنال "إيزو" تاسع مرة
صورة: أرشيف
الإثنين 3 ماي 2021 - 11:22

تمكنت الوكالة الحضرية لطنجة من اجتياز عملية الافتحاص الخاصة بشهادة الجودة “إيزو9001” للمرة التاسعة، بتفوق، وذلك وفقا للضوابط الجاري بها العمل في هذا الميدان.

ووفق مصدر من الوكالة فإن هذا الإنجاز “يعد ثمرة لتظافر الجهود المبذولة من طرف مسؤولي وأطر ومستخدمي الوكالة الحضرية لطنجة ونهجهم لسياسة الجودة التي تم تسطير خطوطها العريضة بهدف تطوير وتحسين طرق تدخلها وجودة الخدمات المقدمة لشركائها ومرتفقيها”.

وأضاف ذات المصدر أن الانخراط في منظومة الجودة من شأنه تمكين الوكالة الحضرية لطنجة، كمؤسسة عمومية، بتعاون وتنسيق مع باقي المتدخلين، “من رفع التحديات الآنية والمستقبلية الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في مجال تدخلها في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، والمساهمة في إرساء الاستراتيجية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية والمرتكزة بالأساس على انعاش قطاع التعمير والعقار والمساهمة في تشجيع الاستثمار وتسريع وثيرة عجلة الاقتصاد وتحقيق العدالة المجالية”.

يذكر أن الوكالة، ومنذ سنة 2011، توفقت، لسبع مرات على التوالي، من الحفاظ على شهادة الجودة في صيغتها المتقادمة إيزو 9001 نسخة 2008، وذلك فيما يتعلق بمجالات الدراسات والتخطيط والتسيير الحضري والشؤون القانونية والعقارية، “وخلال سنة 2019، تكللت جهود أطر وموظفي هذه الوكالة بالحصول على شهادة الجودة إيزو9001 صيغة 2015، مع تعميم نظام الجودة على كافة أنشطتها ومجالات تدخلها”.

إيزو الوكالة الحضرية شهادة الجودة طنجة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • مسفيوي
    الإثنين 3 ماي 2021 - 11:51

    الوكالة الحضرية لأسفي اكفس معاملة ادارية في المغرب لا ناهي لا منتهي عمرني شفت شي مسؤول قاليك هو بغى غير الساهلة ماباغيش يلقى الحلول للمواطن

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
نفايات تخنق الأنفاس بآسفي
الإثنين 3 ماي 2021 - 12:18

نفايات تخنق الأنفاس بآسفي

صوت وصورة
في منزل يشبه مغارة
الإثنين 3 ماي 2021 - 10:59 2

في منزل يشبه مغارة

صوت وصورة
بدون تعليك: المغاربة والثقافة
الأحد 2 ماي 2021 - 22:00 7

بدون تعليك: المغاربة والثقافة

صوت وصورة
نقاش في السياسة: خديجة الزومي
الأحد 2 ماي 2021 - 21:00

نقاش في السياسة: خديجة الزومي

صوت وصورة
سال الطبيب: صيام الحبلى
الأحد 2 ماي 2021 - 18:30

سال الطبيب: صيام الحبلى

صوت وصورة
منازل الروح: تعبد العشر الأواخر
الأحد 2 ماي 2021 - 17:00 1

منازل الروح: تعبد العشر الأواخر