الولايات المتحدة تسعى إلى حشد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء

يبدو أن الإعلان الثلاثي المشترك بين المغرب وأمريكا وإسرائيل يعد بالكثير من المكاسب الدبلوماسية في ملف نزاع الصحراء المغربية، إذ تسعى واشنطن إلى إقناع شركائها وحلفائها في العالم لإقرار اعترافاتها بمغربية الصحراء من خلال دعم مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لإنهاء هذا الصراع الإقليمي.
وبعدما جرى تسجيل إعلان الرئيس دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء في سجلات الأمم المتحدة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، أكد دايفيد فيشر، السفير الأمريكي بالمغرب، في حواره مع هسبريس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل في المرحلة المقبلة على إقناع شركائها بالاعتراف بمغربية الصحراء؛ وهو ما يعني أن الانتصار الدبلوماسي الأخير للمملكة لا يقف عند حدود دعم أقوى دولة للوحدة الترابية للمملكة.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد، بدوره في تصريحات صحافية بعد توقيع الاتفاق الثلاثي، أن “العملية ليست نهاية في حد ذاتها؛ لأننا يجب أن نركز على النتيجة النهائية”.
ويحصن استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب المكتسبات الأمريكية في دعم قضية الصحراء، على اعتبار أن واشنطن هي أكبر داعم دولي لإسرائيل؛ فيما يتوقع أن تلعب الدولة العبرية دوراً جديداً في حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء.
وجاء في الإعلان الثلاثي، الذي وقعته إسرائيل إلى جانب المغرب وأمريكا: “تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل إقليم الصحراء الغربية، وتجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والواقعي وذي المصداقية، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول جهة الصحراء الغربية”؛ ما يعني أن إسرائيل منخرطة في دعم ملف الصحراء، على الرغم من عدم صدور موقف واضح لها في هذا الموضوع.
وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية قائمة كبيرة من الشركاء الدوليين في مختلف قارات العالم، إذ يشكل انخراطها لدعم الصحراء المغربية مرحلة حاسمة تراهن عليها المملكة المغربية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
واستمراراً للدينامية التي يشهدها الملف، يخطط المغرب، خلال سنة 2021، لتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء وتكريس شرعية تمثيلية منتخبي الأقاليم الجنوبية داخل منظمة الأمم المتحدة.
وكان السفير الأمريكي بالرباط أكد أن الإدارة المقبلة بقيادة جو بايدن ستحافظ على القرارات الرئاسية لدونالد ترامب بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء، مستغرباً من بعض التحليلات التي تراهن على تجاهل الوافد الجديد للبيت الأبيض لهذه القرارات.
جدير بالذكر أن عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي بلغ 163 دولة، أي 85 في المائة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وفق ما تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء؛ فيما يتوقع أن ترتفع هذه النسبة، بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
غير لحظة بلحظة المهم هو الاعتراف الأمريكي ولن ننسى ما فعله معنا الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أما القنصليات الأوروبية والأسيوية سيأتي دورها في القادم من الأيام
أول الغيث قطرة وأية قطرة أملنا كبير لأننا أصحاب حق قبل أي شيء آخر
حان الوقت لجعل الإنجليزية لغة أجنبية أولى وثانية وثالثة وقطع العلاقة مع المستعمر الفرنسي الذي لم يساهم في شيء سوى ابتزاز المغرب منذ الإستقلال ولازال…
ماذا قدمت فرنسا للمغرب غير التخلف !؟
اول العيث قطرة وأية قطرة الحق ينتصر دائما على الباطل والمكائد
ضع امريكا على يمينك و اسرائيل عن شمالك و دس باقدامك على الباقي.
اللهم احفظ بلدنا وانصر ملكنا وتبت اقدامنا. انك على كل شىء قدير
هاد الترامب صدق راجل خاص الدولة تسمي احدى شوارع الداخلة بإسمه
Je me demande pourquoi la France n emboîte pas le pat aux états-unis.
سام بن شتريت رئيس الإتحاد العالمي ليهود المغرب يقول بأن السلام مع المغرب سلام حقيقي ودافئ عكس السلام البارد مع مصر والأردن، وتسعى إلى تعلم الإسرائيليين اللغة العربية باللهجة المغربية.
مجهودات جبارة الدبلوماسية المغربية . عاشت المملكة المغربية من طنجة لكويرة و كلنا فداء الوطن
يحتاج المغرب لدولتين اضافيتين لإغلاق ملف الصحراء بصفة نهاءية هم فرنسا وبرطانيا
1 – PO : Polisario
2 – Poubelle
voila c’est la fin des haricots
أصبحت أعشق الولايات المتحدة الأمريكية كل من هو مع المغرب في وحدته الترابية له الحب و التقدير و العكس صحيح .
شكرا لملكنا العزيز و شكرا للسادة ناصر بوريطة و عمر هلال
موقف لن ينساه المغرب لأمريكا و لإسرائيل. تحالف مع إسرائيل و أمريكا سيقوي ورقة المغرب أمام الجنرالات الجزائريين ناكري الجميل و إسبانيا التى تريد أن ترانا بلدا ضعيفا.
أنها بداية الطريق لسحق بصفة نهائية المؤامرة التى دبرتها الجزائر، ليبيا و كوبا وأخرين. شعارنا المغرب أولا و أخيرا.
… وانتهى الكلام حشد الدول لاتمام الاعتراف بمغربية الصحراء وسنطوي هذه الصفحة وسيموت الأعداء حنقا
لو تم انتخاب ترامب لولاية ثانية لكان الأمر أكثر سهولة وحسم الأمر، لكن الآن والأمر لم يحصل ستبقى الشكوك قائمة إلى حين توضح الرؤية بخصوص كيف ستتعامل الإدارة الجديدة مع الملف
أصبحت الجزائر تذكرتي بذلك المجنون المسكين الذي يمشي وحده في الشارع و الجميع حذر منه و يكرر نفس الجملة التي لا معنى لها و الذي يدع له الناس بداعي الشفقة بالعقل .. فنطلب الله أن يهدي جنرالات المورادية و يمكن أن أضيف أن الشعب الجزائري عاق … البوليزاريو لا تهمهم لا من بعيد و لا من قريب…!!!!!! فكفى من تصدير أزماتكم الداخلية للمغرب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! …
المغرب محزم بالدول العضمى والجزائر محزمة بجنوب افريقيا هههه
الولايات المتحدة تسعى إلى حشد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء…..اه كم اتمنى ان يصل هذا الخبر لكل جزائري (اي ان ينشر بالجزائر كلها و خاصة للاعداء الكلاسيكيين)
الجزء الأول (التعليق كبير)
ان مااثاره موضوع اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء و استئناف للعلاقات بين المغرب و إسرائيل من انتقادات من لدن الهيئات والتيارات الإسلامية في المغرب ادعاءا منهم ان هذا الامر يعد خذلانا الفلسطينيين، ابان لدى أولئك أمرين : اولهما ان التيار الاسلامي السني العربي، وربما على خلاف التيارات الإسلامية في تركيا و ايران، لا يفهمون بعد أبجديات السياسة رغم أنهم يعتمدون في تنظيماتهم على مؤسسات مطلوب منها ممارسة السياسة من قبيل الدائرة السياسية او الحزب السياسي الخ..
لايزال لدى أولئك وللأسف الشديد خلط كبير بين الدعوي التقليدي والسياسي البراكماتي
لم يحن الوقت بعد لدى أولئك ليعرفوا ما ذا تعني المفاوضات على ملفات معقدة مثل الصحراء المغربية وقضية فلسطين وبالأخص مع قوى عظمى كاالولايات المتحدة الامريكية ،لا يعرف أولئك ان الخطة مقترحة ان لم أقل مفروضة من هذه القوة العظمى ، ألم يطرح أولئك سؤالا : ماذا ربح المغرب من الخطة الامريكية؟