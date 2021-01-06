"الوينرز": لا أعذار للبنزرتي أمام "الملعب المالي"

أصدر فصيل “الوينرز”، المساند لنادي الوداد الرياضي، أمس الثلاثاء، بلاغا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وجّه من خلاله رسالة مباشرة إلى المدرب التونسي فوزي البنزرتي ولاعبي الفريق، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة فريق الملعب المالي في دوري الأبطال.

وشدد “الوينرز”، في بلاغه، على أنه لا خيار أمام الفريق “الأحمر” سوى الانتصار والتأهل إلى دور المجموعات، وأنه “لا أعذار أمام البنزرتي ولاعبيه”، علما أن الفصيل يُقدم كل الدعم والمساندة للفريق ودائما خلفه في السراء والضراء.

وأضاف: “سيتعذر علينا الحضور مكرهين بسبب ظروف الجائحة، ولكننا دوما حاضرون بقلوبنا خلف اسم نادي الوداد الرياضي”، وهي رسالة واضحة من فصيل “الوينرز” إلى مدرب ولاعبي الفريق من أجل الظفر ببطاقة التأهل.

وكان الفريق “الأحمر” قد انهزم بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي دارت أطوارها على أرضية ملعب “26 مارس” بباماكو، حيث سيكون رفاق صلاح الدين السعيدي مطالبين بتحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الإياب وتجاوز فارق الهدف من أجل التأهل إلى دور المجموعات.

يُشار إلى أن مباراة الوداد الرياضي وضيفه الملعب المالي، لحساب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ستُجرى اليوم الأربعاء، على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بداية من الساعة الخامسة مساء.