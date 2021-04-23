اليابان تعلن حالة طوارئ جديدة بسبب "كوفيد"

أعلنت اليابان حالة طوارئ جديدة في طوكيو، وثلاث محافظات أخرى، الجمعة، بسبب جائحة “كوفيد-19″، وذلك قبل ثلاثة أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في العاصمة من 23 يوليوز إلى الثامن من غشت المقبلين.

وقال رئيس وزراء الياباني يوشيهيدي سوغا: “قررنا اليوم إعلان حالة طوارئ في محافظات طوكيو، كيوتو، أوساكا وهيوغو”، مشيرا إلى تزايد الإصابات بالسلالات المتحورة من “الفيروس”.