اليحياوي يصدر كتابا حول بيئة المعطيات الرقمية

صدر للدكتور يحيى اليحياوي كتاب جديد باللغة الفرنسية، عن منشورات سبينيل بباريس، يحمل عنوان “بيئة المعطيات الرقمية: إنترنيت الأشياء، المعطيات الضخمة والذكاء الاصطناعي”، وجاء في 234 صفحة.

وقال بيير جان بنغوزي، مدير البحوث بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، في تقديمه للكتاب: “يجب أن نشكر الأستاذ يحيى اليحياوي على هذا الكتاب الغني الذي يقدمه لنا اليوم حول بيئة المعطيات الرقمية”.

وورد ضمن التقديم ذاته أن الكتاب “يتناول مسألة المعطيات الرقمية بطريقة موسعة، لكنها تركيبية من خلال سبر أغوار مختلف الامتدادات التي تتموقع معها هذه البيئة حول أنترنيت الأشياء والمعطيات الكثيفة والذكاء الاصطناعي…”.