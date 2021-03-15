اليعقوبي يتصدى لمشاريع "الشاورما" والنافذين في البحر

يواصل والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، محمد اليعقوبي، “غزوته” على محتلي الملك العام البحري على امتداد الشريط الساحلي لشاطئ العاصمة.

وقالت مصادر هسبريس إن الولاية أعلنت دعمها لبعض الشبان الرياضيين لخلق ناد بحري، مع وجود أبطال في الرياضات البحرية؛ ما يؤكد وجود غضبة كبيرة على بعض المحظوظين الذين كانوا يشهرون علاقاتهم النافذة في وجه كل مبادرة للإصلاح؛ إذ لم تتردد السلطات المحلية في هدم مشاريع عدة بعلة البناء بدون ترخيص، أو تجاوز الحدود المسموح بها، قرب مقبرة الشهداء.

وغير بعيد عن الشاطئ، أكدت مصادر مطلعة وقوف سلطات العاصمة في وجه انتشار المزيد من محلات المأكولات الشامية، خاصة مشاريع “الشاورما”؛ إذ لا يعقل أن يتحول شارع محمد الخامس، ذو الحمولة التاريخية، إلى واجهة لبيع الشاورما فقط.

وشدد المصادر نفسها على “رفض مشاريع من هذا النوع حماية للذوق العام وجمالية المدينة”، بحسب تعبيرها.

يذكر أن المدينة القديمة في الرباط تشهد منذ مدة مشاريع عدة للترميم وإصلاح الواجهات، كما أنها تحظى بعناية ملكية كبيرة يؤكدها توقيف مشروع بناء محطة القطار السريع، وتحويل بناية تاريخية إلى مقر لمؤسسة الحفاظ على التراث الثقافي لمدينة الرباط التي ترأسها الأميرة لالة حسناء.