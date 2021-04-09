اليمن تدعم مغربية الصحراء وتحذر من تسليح إيران "ميلشيات البوليساريو"

أكد عز الدين سعيد الأصبحي، سفير اليمن في الرباط، دعم بلاده الدائم لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وشدد على أن الحل الذي يقترحه المغرب لهذا النزاع يضمن الاستقرار لكل المنطقة.
وقال السفير الأصبحي، اليوم الجمعة في ندوة صحافية بالرباط، لعرض تطورات الأوضاع في اليمن، إن “مقترح الحكم الذاتي خطوة إيجابية ونموذج لحل مختلف المشاكل”، مشيدا بتجربة المغرب في مسار اللامركزية، وموردا أن اليمن يسعى إلى ترجمة هذه التجربة لتحقيق سلام داخلي وصيانة وحدته الترابية.
وردا على سؤال صحافي لجريدة هسبريس الإلكترونية حول ما راج بخصوص تجميد المغرب مشاركته في التحالف الدولي الذي تقوده السعودية في اليمن، أكد السفير اليمني أن “موقف المغرب لم يتغير بشأن دعمه الإيجابي لقضية اليمن”، بما في ذلك دعم الرباط لتحالف “دعم الشرعية” في اليمن.
وأكد السفير الأصبحي أن دعم المغرب لاستقرار اليمن هو من أعلى مستوى، بغض النظر عن الأمور التقنية أو الفنية المتعلقة بالمشاركة في بعض الاجتماعات الدولية المتعلقة بهذا الدعم، وقال: “نحن ننظر إلى المغرب كداعم أساسي لتحقيق استقرار ووحدة وسلامة بلادنا”.
وتحدث السفير اليمني عن الدعم الذي تقدمه إيران لميليشيا الحوثي في اليمن، قائلا إن المغرب كان يقظا منذ البداية بشأن مخططات إيران بالمنطقة من خلال إعلانه قطع علاقاته مع طهران بعد اكتشافه خطورة تسليح النظام الإيراني لجبهة البوليساريو.
وأوضح السفير اليمني، ردا على أسئلة هسبريس في الموضوع، أن “إيران لديها مشروع يقوم على الفوضى وزعزعة استقرار المنطقة، وخطابها قائم على تصدير الثورة، ولا يخدم السلم العالمي”، وأكد دعم اليمن للمغرب في الإجراءات التي أعلنها بخصوص قطع علاقاته مع إيران، “لأنه لا يمكن قبول المس بسيادة المملكة المغربية”.
وبخصوص تسارع الأوضاع في بلاده، أشار الدبلوماسي ذاته إلى وجود حراك دولي لدفع عملية السلام في اليمن من قبل الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية الجديدة، معتبرا ذلك “اهتماما إيجابيا من أجل الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم ويعيد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة وينهي الانقلاب على الشرعية”.
كما شدد الأصبحي على أن “الحكومة الشرعية جاءت لتحقيق الاستقرار والسلام”، مردفا: “ونحن مع كل خطوة تدعو إلى السلام تقوم على أساس احترام القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل في اليمن”.
وتابع الدبلوماسي ذاته بأن “تعزيز الثقة بين اليمنيين يحتاج إلى إدارة صادقة، أول تعبير عنها وقف إطلاق النار والهجوم على المدنيين وفتح المعابر وفك الحصار الداخلي عن البلد من قبل حوثيين وإطلاق سراح كافة المعتقلين”.
وأشاد السفير الأصبحي بالمبادرة الخليجية التي تقودها السعودية، قائلا إنها “عززت انتقال الحكم بشكل واضح”، ومشيرا إلى أن اليمن وافق على هذه مبادرة السعودية، لكن اعترض عليها الحوثيون على لسان السفير الإيراني في صنعاء.
وانتقد السفير اليمني بالرباط التدخل الإيراني في الملف، إذ قال: “لا يمكن أن نسمح أن يتحول اليمن إلى حديقة خلفية لإيران، تضغط من خلالها لزعزعة الاستقرار والأمن بالمنطقة”، محذرا من تعميم إيران نموذج ميليشيا الحوثي على بقية المنطقة العربية.
واستعرض السفير اليمني بالأرقام جرائم الحوثيين ضد الأطفال، التي تجاوزت 65 ألف انتهاك ضد الطفولة في 17 محافظة يمنية، لافتا إلى تحول اليمن إلى أكبر حقل لزراعة الألغام، وإلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا جراء زرع ملايين الألغام وارتكاب الحوثيين جرائم حرب ضد الإنسانية.
ناسف للحكام الجزائر ليس لمساندتهم للبوليزاريو فالمغرب قادر علا سحقهم معا ولاكن ناسف لتجويع شعب الجزائري الحبيب لاهداف شيطنية
شكرا السيد السفير المحترم و دوركم يتعدى الاطار الديبلوماسي السياسي الى الشراكة العربية العريقة و تحديات مستقبل الغد
والله دمعت عيني من هذا الاعتراف.. وكأنما طير جريح يحاول تضميض جراحك… يارب ارحمهم برحمتك وارحم أمة سيدنا محمد جمعاء
اقترب الفرج إن شاء الله تعالى، وسنطرد معا عملاء الشيطان الأكبر من اليمن السعيد إن شاء الله تعالى.
العالم كله يعلم أن إيران تمول الحوتي والجزائر تمول البوليزاريو لهذا هما دولتان تعتبران مارقتين وان وللحق إيران أكثر مروقا .
انزكان اليمنيون صادقين في نواياهم فاليقولوا لحكام الجزائر الذين يمولون الانفصاليين أن يقفوا هذا التمويل
اما إيران فلا أحد يستطيع أن يبرهن انهم يمدون السلاح لهم.
و ماذا عن قنصليات الدول العضمى مثل
الولايات المتحدة
الصين
روسيا
بريطانيا
اليابان
مصر
…الخ
المغاربة عربهم وامازيغهم يعتزون باصولهم اليمنية، اهل اليمن اهل النخوة والرجولة والعزة والشهامة فخر العرب. تحياتنا لكم من المغرب. ومرحبا بكم.
اليمن والله تفاجأت
يا اخي اتقي الله خاصهم يفكو حريرتهم ومشاكلهم قبل
بإذن الله سيعود اليمن سعيدا كما عهدناه دوما و سيعود له و لشعبه الطيب السلم السلام.
حفظ الله اليمن وأهلها الطيبين الذي ذكرها خير خلق الله ب” بلدة طيبة ورب غفور” في إشارة لليمن والله أعلم.