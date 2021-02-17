امرأة تضع حدا لحياة زوجها نواحي إقليم أزيلال

امرأة تضع حدا لحياة زوجها نواحي إقليم أزيلال
صورة: أرشيف
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 21:17

اهتزت ساكنة أيت عباس على وقع جريمة قتل بشعة، وقعت، ليلة الثلاثاء، بدوار أبعزيز قيادة آيت امحمد دائرة وعمالة أزيلال، راح ضحيتها شخص متأثرا بجروح بليغة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الضحية تلقى ضربات غادرة على مستوى رجليه من طرف زوجته، بواسطة “شاقور”، مشيرة إلى أن الهالك خلف وراءه أبناء.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية لقي حتفه على متن سيارة إسعاف، متأثرا بنزيف حاد، قبل وصوله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الأسباب الكامنة وراء الجريمة تبقى غامضة.

وحلت عناصر السلطة والدرك الملكي بمسرح الجريمة، حيث تم توقيف المشتبه فيها ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية؛ فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي لبني ملال لإخضاعها للتشريح الطبي، من أجل معرفة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى الوفاة.

جريمة قتل عمالة أزيلال قيادة آيت امحمد مستودع الأموات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تمدرس ذوي الإعاقة الحركية
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 20:24

تمدرس ذوي الإعاقة الحركية

صوت وصورة
منصة شباب الرحامنة
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 18:30 1

منصة شباب الرحامنة

صوت وصورة
الحب يتحدى وضعية إعاقة
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:33 11

الحب يتحدى وضعية إعاقة

صوت وصورة
طموح بنونة يعتلي قمم الجبال
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:37 3

طموح بنونة يعتلي قمم الجبال

صوت وصورة
بين الرحّل في تندرارة
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 10:46 7

بين الرحّل في تندرارة

صوت وصورة
احتراق سيارة يثير الاستنفار
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 09:58 1

احتراق سيارة يثير الاستنفار