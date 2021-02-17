امرأة تضع حدا لحياة زوجها نواحي إقليم أزيلال

اهتزت ساكنة أيت عباس على وقع جريمة قتل بشعة، وقعت، ليلة الثلاثاء، بدوار أبعزيز قيادة آيت امحمد دائرة وعمالة أزيلال، راح ضحيتها شخص متأثرا بجروح بليغة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الضحية تلقى ضربات غادرة على مستوى رجليه من طرف زوجته، بواسطة “شاقور”، مشيرة إلى أن الهالك خلف وراءه أبناء.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية لقي حتفه على متن سيارة إسعاف، متأثرا بنزيف حاد، قبل وصوله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الأسباب الكامنة وراء الجريمة تبقى غامضة.

وحلت عناصر السلطة والدرك الملكي بمسرح الجريمة، حيث تم توقيف المشتبه فيها ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية؛ فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي لبني ملال لإخضاعها للتشريح الطبي، من أجل معرفة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى الوفاة.