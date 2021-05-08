انتحار ستيني وسط ظروف غامضة في دمنات

وضع شخص في الستينيات من عمره حدا لحياته شنقا، اليوم السبت، في حي إكنان بمدينة دمنات التابعة إداريا لإقليم أزيلال.

وذكرت مصادر هسبريس أن الضحية البالغ من العمر حوالي 63 سنة، المنحدر من جماعة أيت أمديس بإقليم أزيلال، عثر عليه منتحرا في سطح منزله بواسطة حبل لفه حول عنقه في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن انتقلت إلى مكان الحادث وعاينت جثة الهالك، قبل توجيهها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث المفتوح تحت إشراف النيابة العامة لتحديد الأسباب الكامنة وراء الانتحار.