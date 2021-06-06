انتحار نزيل بمستشفى الأمراض العقلية في تطوان

أقدم نزيل بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة تطوان، الأحد، على إنهاء حياته داخل جناح بمصلحة طب الرجال، وفق ما أوردته مصادر قريبة من الحادث.
ووفق مصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر حوالي 36 سنة، أقدم على تناول أقراص طبية ولم تنفع الإسعافات الأولية التي قدمت له في إنقاذ حياته.
وأضافت مصادر هسبريس أن النزيل فارق الحياة قبل وصوله إلى مستعجلات مستشفى سانية الرمل، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع للكشف عن حيثيات وظروف الوفاة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
رحمة الله عليه هو الوحيد الذي انتحر بطريقة شرعية وفي مكان شرعي عكس الذين ينتحرون لانهم لم يجدوا شغلا، اللهم اسكنه في الفردوس الاعلى من الجنة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان.
ولكن كيف حصل على هذه الأقراص الطبية. هل هو تقصير من جانب الأطر الطبية.
لماذا تترك هذه الأدوية في متناول المرضى بدون رقيب يجب القطع مع هذه الممارسات
قلتها و رددتها في تعليقات كثيرة اغلبية الانتحارات سببها الامراض العقلية و النفسية والله العظيم هناك امراض من المستحيل مقاومتها الناس تحاول تخيل فقط انا عشت احد هذه الامراض و لولا الادوية لما انتحرت اقول و اكرر من المستحيل تقبلها او مقاومتها الله يحفظنا و يحفظكم
حمقتوه مسكين بالوعود الكاذبة وادخلتموه مستشفى المجانين وارغمتموه للانتحار يوما ما سوف تقضون على هذا الشعب المطحون