انتحار نزيل بمستشفى الأمراض العقلية في تطوان

أقدم نزيل بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة تطوان، الأحد، على إنهاء حياته داخل جناح بمصلحة طب الرجال، وفق ما أوردته مصادر قريبة من الحادث.

ووفق مصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر حوالي 36 سنة، أقدم على تناول أقراص طبية ولم تنفع الإسعافات الأولية التي قدمت له في إنقاذ حياته.

وأضافت مصادر هسبريس أن النزيل فارق الحياة قبل وصوله إلى مستعجلات مستشفى سانية الرمل، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع للكشف عن حيثيات وظروف الوفاة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.