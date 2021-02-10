انتخاب العجوطي رئيسا لنادي المحامين بالمغرب

احتضنت “دار المحامي” بالدار البيضاء، الأربعاء، جمعا عاما استثنائيا لأعضاء المكتب التنفيذي لنادي المحامين بالمغرب، وأسفر عن انتخاب مراد العجوطي رئيسا للنادي.

وقال مراد العجوطي، في تصريح له بالمناسبة، إن “اللقاء شكل فرصة لتهنئة الطاهر موافق، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بمناسبة انتخابه على رأس هاته الهيئة، كما جرى بحث مجالات التعاون والعمل المشترك”.

وأكد رئيس نادي المحامين بالمغرب أن “من بين أولويات برنامجه مباشرة مساطر قضائية في مواجهة أعضاء جبهة البوليساريو في عدد من الدول الأوروبية الذين قاموا بالاعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية وعلى مواطنين مغاربة، وإجراءات قانونية تهم حملات التشهير التي يتعرض له المغرب ومؤسساته من طرف بعض الأشخاص والمنظمات بالخارج”.

يشار إلى أن مراد العجوطي حائز على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في الرياضيات ونظم المعلومات، وإجازة في القانون الفرنسي، وماجستير في الدراسات الأورومتوسطية من جامعة الحسن الثاني، وماجستير في القانون الأوروبي والتدبير المالي من جامعة اللورين في فرنسا.

وتأسس نادي المحامين بالمغرب سنة 2012 من أجل “تعزيز الكفاءات الأكاديمية للمحامين، ونشر الثقافة القانونية، وتشجيع النقاش القانوني والابتكار”؛ فيما يعمل نادي المحامين على لقاء مختلف الفاعلين في ميدان القانون والأعمال والسياسة.

ويحرص نادي المحامين بالمغرب على إطلاق الأفكار والعمل على قضايا الساعة؛ بهدف إيجاد مقترحات مبتكرة وملموسة، وتعزيز مكانة القانون في النقاش العام، وتحسين فهم القضايا القانونية من قبل الجميع.