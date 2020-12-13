درجاج يحرز انتخابات "هيئة المحامين" في تطوان

انتخب المحامي محمد المرتضى درجاج، السبت، نقيبا جديدا لهيئة المحامين بتطوان، وذلك عقب فوزه على منافسه المحامي محمد المموحي.

وشهد الدور الأول من انتخابات نقابة هيئة المحامين بتطوان، التي جرت بالمحكمة الابتدائية، تنافسا حادا؛ إذ حصل المحامي المرتضى درجاج، الذي كانت الأنظار تتجه إليه منذ الوهلة الأولى، على 171 صوتا، مقابل حصول منافسه الأستاذ المموحي على 160 صوتا.

وتمكن المحامي المرتضى درجاج من حسم سباق التنافس على رئاسة هيئة المحامين بتطوان خلال الدور الثاني بفارق كبير بلغ 57 صوتا، حيث حاز 193 صوتا مقابل 136 لمنافسه، ليخلف بذلك النقيب المنتهية ولايته كمال المهدي.

وجاء فوز المحامي درجاج بهذا المنصب لاعتماده على قاعدة من المحامين الشباب، من خلال اشتغاله وتعامله مع عدد كبير منهم، ما سهل المأمورية عليه.