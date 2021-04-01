انتشال جثة أربعيني من قناة للري نواحي أزيلال

تمكنت عناصر من الوقاية المدنية، الأربعاء، من انتشال جثة أربعيني طفت على سطح مياه قناة للري في النفوذ الترابي لجماعة بني عياط التابعة إداريا لإقليم أزيلال.

وذكرت مصادر هسبريس أن الهالك (م.ب)، الذي ينحدر من تكانت التابعة لجماعة أفورار، مزداد سنة 1975، متزوج وله ثلاثة أطفال، وقد كان موضوع مذكرة اختفاء منذ أزيد من أسبوع لدى مصالح الدرك بالمركز الترابي أفورار.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي ببني أعياط، التي انتقلت رفقة السلطة المحلية إلى مكانه، حيث جرى انتشال جثة الهالك من قبل عناصر الوقاية المدنية بمساعدة شباب من المنطقة.

وجرى نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال بتعليمات من النيابة العامة، قصد إخضاعها للتشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي الذي فتحته عناصر الدرك الملكي.