انتشال 24 جثة لمهاجرين قرب سواحل جزر الكناري

تمكنت فرقة الإنقاذ البحري الإسبانية، الأربعاء، من انتشال 24 جثة لمهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء، بينهم قاصران، قضوا نحبهم على متن قارب قبل الوصول إلى سواحل جزر الكناري.

وحسب ما أوردته مصادر إعلام إسبانية، فقد جرى إنقاذ 3 أشخاص فقط كانوا ما زالوا على قيد الحياة على متن القارب، وهم رجلان وامرأة تم نقلهم جوا على متن مروحية عسكرية إلى جزيرة تينيريفي في وضعية صحية متدهورة.

وكشف الناجون، استنادا إلى المصادر ذاتها، أنهم قضوا 22 يوما في البحر قبل رصد قاربهم من طرف طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية.

وأفاد متحدث باسم الإغاثة البحرية الإسبانية بأن جميع ركاب السفينة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أنها واحدة من أعظم المآسي في الهجرة منذ 2006 التي تشهدها جزر الكناري.