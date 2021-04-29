انتشال 24 جثة لمهاجرين قرب سواحل جزر الكناري

انتشال 24 جثة لمهاجرين قرب سواحل جزر الكناري
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 29 أبريل 2021 - 15:41

تمكنت فرقة الإنقاذ البحري الإسبانية، الأربعاء، من انتشال 24 جثة لمهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء، بينهم قاصران، قضوا نحبهم على متن قارب قبل الوصول إلى سواحل جزر الكناري.

وحسب ما أوردته مصادر إعلام إسبانية، فقد جرى إنقاذ 3 أشخاص فقط كانوا ما زالوا على قيد الحياة على متن القارب، وهم رجلان وامرأة تم نقلهم جوا على متن مروحية عسكرية إلى جزيرة تينيريفي في وضعية صحية متدهورة.

وكشف الناجون، استنادا إلى المصادر ذاتها، أنهم قضوا 22 يوما في البحر قبل رصد قاربهم من طرف طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية.

وأفاد متحدث باسم الإغاثة البحرية الإسبانية بأن جميع ركاب السفينة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أنها واحدة من أعظم المآسي في الهجرة منذ 2006 التي تشهدها جزر الكناري.

إسبانيا جزر الكناري دول جنوب الصحراء هجرة غير شرعية

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‫تعليقات الزوار

1
  • محمد
    الخميس 29 أبريل 2021 - 15:58

    سؤال . اعلاش الناس يهاجرو من المغرب الى اوروبا ولماذا يتركون وطنهم . واهلهم . سؤال الجواب من عند الكومة الجواب . اعلاش يفرون منكم الى وطن اوروبا .

    0
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