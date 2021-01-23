انتقادات ترافق أداء المنتخب المحلي في بطولة إفريقيا

خيب المستوى الفني الذي قدمه المنتخب المغربي المحلي أمام نظيره الرواندي (0-0)، مساء أمس، عن ثاني جولات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، آمال الشارع الكروي المغربي، قياسا بالظروف والإمكانيات التي تم توفيرها للفريق الوطني للدفاع عن اللقب.

ولم يقدم المنتخب المغربي، الذي يشارك في “الشان” بأبرز لاعبي البطولة المحلية وأكثرهم تجربة، المرجو منه، خصوصا على المستوى التقني، حيث وجد نفسه مقيدا أمام منتخب رواندا الذي يتوفر على لاعبين أقل خبرة.

وتلقى حسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، سيلا من الانتقادات عبر تعليقات “فيسبوكية”، اعتبرت فلسفته التكتيكية محدودة وتتسم بـ”الجبن” والتحفظ الهجومي أمام خصم في المتناول، على الورق، قياسا بقيمة لاعبي المنتخب المغربي الذي يضم أبرز أسماء البطولة “برو”.

وتساءل معلقون مهتمون بالشأن الكروي المحلي عن جدوى توقيف منافسات البطولة، ما سيؤثر على سيرها العام وعلى جاهزية الأندية، إذا كان المنتخب المغربي سيقدم مستويات متواضعة في البطولة الإفريقية بالكاميرون، معتبرين أن التعادل السلبي أمام رواندا بمثابة هزيمة، خصوصا وأن الأمر يتجاوز النتيجة المسجلة، ويتعلق بعجز تكتيكي وقراءة سلبية للخصم وتجاوب محدود للاعبين مع مجريات اللقاء.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي أجل الحسم في بطاقة التأهل إلى دور الربع، بتعادله السلبي أمام المنتخب الرواندي، في انتظار المباراة الثالثة التي ستجمعه الثلاثاء المقبل بالمنتخب الأوغاندي.