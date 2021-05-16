انتقادات تطال زياش بعد خسارة "كأس الاتحاد"

سلطت الصحافة الإنجليزية الضوء على الأداء الذي ظهر به الدولي المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب نادي تشيلسي، خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي جمع “البلوز” بليستر سيتي، السبت على أرضية ملعب “ويمبلي”، وانتهى بتتويج “الثعالب” بهدف نظيف.
وأشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن “أسد الأطلس” لم يُقدم ما كان منتظرا منه في مباراة النهائي، على عكس لقاء “المربع الذهبي” أمام مانشستر سيتي، الذي تألق خلاله بتسجيل الهدف الوحيد الذي قاد أبناء الألماني توماس توخيل إلى المباراة النهائية.
وأضافت التقارير نفسها أن زياش خيب أمل الأنصار الذين انتظروا تألقه من خلال تمريراته الحاسمة التي تعتبر نقطة قوته، بعد أن اختفى في لقاء النهاية أمام ليستر سيتي ولم يُقدم الكثير.
وقالت “لندن إيفنينغ ستاندار” إن “زياش كان نشيطا للغاية في الشوط الأول من مباراة النهائي، رغم أنه لم يتمكن من تقديم أي كرة حاسمة، وخلال الجولة الثانية كان يعزف بشكل مجهول”.
وكتب “الغارديان” أن “زياش لم يكن جريئا بما فيه الكفاية، رغم أنه قدم بعض التمريرات الجيدة، وحاول القيام ببعض الأشياء المميزة، غير أنه لم يظهر بالشكل الذي انتظره الجميع. لهذا، استبداله لم يكن مفاجئا”.
وحصل زياش على تنقيط 5 من الجهازين الإعلاميين، وهو ما يؤكد أن “نجم” المنتخب الوطني لم يكن في يومه، علما أنه غادر “المستطيل الأخضر” في الدقيقة الـ68، تاركا مكانه لزميله كريستيان بوليسيتش.
يشار إلى أن ليستر سيتي توج بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على تشيلسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.
كان على برمن تمرير الكرة لزياش في الشوط الاول حيت كان بمفرده تم ماسن مونت لم يمرر الكرة اليه بالشكل المطلوب اتمنى ان يتداركوا الموقف حين يكون زياش خارج المستطيل لانه مهاري وعنده حس التهذيف اتمنى كذلك ان يغير الوجه تحياتي
توخيل دفع ثمن عدم اشراك زياش بانتظام الشيء الدي اتر على التجانس مع باقي الاعبين. و إن شاء الله ذنوب زياش مسكين ادي يخرجو فتوخيل و بالتالي فقدان مركز ضمن الأربع الأوائل و كذلك خسارة نهائي التشامبيونش و الخروج بخفي حنين
بنفس المستوى زياش لو ولد في المغرب ومارس كرة القدم منذ صغره في المغرب لما كان بامكانه ان يلفت الانظار ولما تمكن من الاحتراف في اوروبا .
ليستر أول تتويج له على مدى تاريخه وهنيءا له ونجمنا لم يكن في يومه لسبب إن لم يرضيهم أداءه فهذه هي الكرة . فلتكن فيهم روحها.
طبيعي أن لايقدم زياش أفضل ما لديه لأنه يعلم مسبقا أن توخيل سيقدم على استبداله في الشوط الثاني اللاعب يحتاج إلى التحفيز والتشجيع حتى يقدم أفضل ما لديه وأن يشعر بأن دوره في الفريق مهم حتى يساهم في دينامية الجماعة وهذا ما يفتقده زياش…صراحة كنت متعاطفا مع ليستر رغم أن المقهى بكامله كان مع تشيلسي، ليستر لعب بواقعية ومدربه رودجر محنك وصبور وذو خبرة أما توخيل فنقطة ضعفه هي النهايات كما حدث له مع باري سان جرمان في نهائي عصبة الأبطال وسنرى هل سيتكرر ذلك ضد المان سيتي …إن غدا لناظره قريب.
هل تكلموا بنفس الاهتمام على قلب الهجوم فرنير الذي بالغ في الأنانية واضاع اهدافا سهلة .أما زياش فقد أفقده توخيل سر قوته وهو قراء الملعب والامتاع بالتمريرات المحكمة ،ربما نية توخيل هو اقبار مواهب زياش ولكن الزمان سينصفه ،وسيخيب توخيل.