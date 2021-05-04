تراجع إيرادات المغرب من أنبوب الغاز الجزائري

واصلت إيرادات المغرب من أنبوب الغاز الطبيعي الجزائري، المار عبر أراضيه نحو أوروبا، الانخفاض خلال السنة الماضية بنسبة وصلت 55 في المائة.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ضمن التقرير السنوي لـ2020، إلى أن الانخفاض في إيرادات هذا الأنبوب قدرت بحوالي 454 مليون درهم.
وكانت هذه الإيرادات قد سجلت سنة 2018 حوالي 1,5 مليارات درهم، وفي سنة 2019 انخفضت إلى 1 مليار درهم، لتنخفض إلى 500 مليون درهم السنة الماضية.
وبموجب قانون مالية 2020، توقعت الحكومة أن تبلغ إيرادات الأنبوب حوالي 875 مليون درهم السنة الماضية، قبل أن تحين من توقعاتها في قانون المالية التعديلي بخفض ذلك إلى 453 مليون درهم.
ويرتبط انخفاض إيرادات المغرب من هذا الأنبوب بتراجع مبيعات الجزائر من الغاز الطبيعي نتيجة انكماش الطلب في سنة “كورونا”، ناهيك عن انخفاض الأسعار مقابل وفرة العرض في السوق العالمية لهذه المادة الحيوية.
وينطلق أنبوب الغاز، الممتد على 1400 كيلومتر، من آبار حاسي الرمل في الجزائر تجاه إسبانيا والبرتغال مرورا بالمغرب على مسافة تناهز 500 كيلومتر عبر بني مطهر وقرب تازة ووزان قبل أن يصل إلى طنجة.
ويوفر الأنبوب الغاز لإنتاج الكهرباء من محطتين لتوليد الطاقة في المغرب تولدان 17 في المائة من إنتاج الكهرباء، كما يحتضن المغرب 4 مراكز صيانة خاصة بالأنبوب في بني مطهر ومسون وعين دريج وطنجة.
ويُنتظر أن ينتهي العمل باتفاق أنبوب الغاز بين الجزائر والمغرب وإسبانيا والبرتغال خلال السنة الجارية، ويرتقب أن يجري التفاوض من أجل اتفاق جديد لمواصلة العمل به بين الجزائر والطرف الأوروبي.
il faut le fermer du coté algérien et l´exploiter de notre coté pour exporter le notre en europe
يجب على المغىب توقيف الاتفاق وعدم تمديده ،ولتبحث الجزائر على طريق اخر لايصال غازها الى اوروبا كأنبوبها الذي يمر مباشرة من الجزائر الى الميىريا الاسبانية عبر البحر الابيض المتوسط .
إنخفاض 55٪ من الواردات السنة الفارطة ونتمنى الوصول الى 100٪ أواخر 2021 باستعمال غازنا .
الجزائر لن تجدد العقد و سيتوف الانبوب المار عبر المغرب اللذي ستستغني عنه الجزائر بداية السنة القادمة لانه يوجد انبوب ثاني يربط مباشرة و عبر للبحر ميناء الغزوات قرب وهران بالميريا باسبانيا فقط مجرد استفسار اين وصل انبوب الغاز النيجيري اللذي ملئتم به الدنا صخبا و تطبيل و تهليل و اين انتاجكم الوطني اللذي ملئتم به مواقع التواصل الادتماعي هكذا تتعلمون كيف تكلوا الغلة و تسبوا الملة كما وقع ببساتين العرجة انتضروا قريبا سيتم ترحيل اي مرزكي متواجد على ارض الجزائر سواء بطريقة شرعية او غير شرعية
إذا مشروع أنبوب غاز نيجيريا المغرب فاشل بكل المقاييس…..
أتمنى أن لا يجدد المغرب هذا الإتفاق مع الجزائر كوسيلة ضغط على كبرنات فرنسا الحاقدون والمكرهون (برفع الميم)، ويتركهم يواجهون أروبا التي تربطهم بالجزائر اتفاقية التزويد بالغاز. لأن لغة الضغط هي التي يفهمها حكام الجزائر صنيعة فرنسا. وهنا يتدخل المغرب بكل ثقله ليقوم بتركيع كبرنات فرنسا إذا طالبوا بتجديد الإتفاقية.
اتمنى ان لا يجدد المغرب العقد مع حارة السوء و أن يستغل هذه الفرصة للضغط و فرض شروطه واخضاع الجزائر لرحمة المملكة و إلا عدم التجديد و الاستحواد على الانبوب لاننا سنحتاجه انشاء الله لتصدير غاز تندرارة الى اروبا عاش المغرب
سلات الحفلة .يجب عدم تجديد الاتفاقية بين المغرب والجنرالات. فليمرروه عبر تونس او موريطانيا.لاخير في جار السوء. المغرب حدوده مع الماكرين والمنافقين.اسبانيا شمالا موريطانيا جنوبا والفراقشية شرقا.كفانا من الخداع والضرب من الخلف.اي عروبة واي اسلام تتكلمون عليه.
أتمنى أن يتم قطع أية صلة بكوريا الشرقية.. لا نريد التعامل معهم .. لا تأتينا منهم سوى الويلات.. وعلى المغرب الاهتمام أكثر بالطاقات المتجددة لأن مخزونات الغاز والبترول ستنفذ لا محالة عاجلاً أم آجلاً.