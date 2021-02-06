انخفاض تداولات الأسهم يضعف بورصة البيضاء

سجلت سوق الأسهم المغربية تراجعا في معدل التراكم السنوي لتداولات البورصة، بنسبة 26 في المائة، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

واستقر معدل التداول اليومي على الأسهم ببورصة الدار البيضاء، خلال نهاية الأسبوع، في مستوى 78.16 مليون درهم، ليسجل المؤشر اليومي لمازي انخفاضا بنسبة 0.08 في المائة.

وساهم انخفاض أداء أسهم الشركات العقارية وشركات التأمين والنقل في تراجع المؤشرات اليومية للبورصة بشكل طفيف.

وانعكس تراجع نشاط السوق العقاري والتأمينات والنقل على الأداء العام لأسهم الشركات العاملة في هذه القطاعات خلال السنة الماضية، نتيجة الانعكاسات السلبية لفيروس كورونا المستجد على النسيج الاقتصادي الوطني.

وانخفض أداء شركة النقل بنسبة ناقص 3.69 في المائة خلال تداولات بورصة الدار البيضاء الخاصة بيوم الخميس الماضي، بينما تراجع مؤشر ريسما العاملة في قطاع السياحة بنسبة 2.79 في المائة.

وعلى مستوى الأداء الشهري لسوق الأسهم المغربية، تراجع مؤشر شركة كولورادو بنسبة 5.96 في المائة، وشركة إسمنت المغرب بنسبة 2.26 في المائة، خلال الشهر الماضي.

وانخفض الأداء الشهري لشركة “نيكسانس المغرب”، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بنسبة 8.85 في المائة في يناير الماضي، كما تراجع أداء سهم شركة المشروبات المغربية بنسبة فاقت 4 في المائة خلال الشهر المنصرم.