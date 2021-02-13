ألسنة اللهب تخلف جثة متفحمة في سوق بلفاع‬

لقي تاجر متلاشيات، يتحدر من نواحي خريبكة، مصرعه وسط نيران اندلعت اليوم السبت في سوق بلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها.

وعثر على جثة المفارق للحياة، الذي كان يقطن قيد حياته في منطقة “قهوة الرومية” بجماعة إنشادن، وهي متفحمة، حيث تمكنت مصالح السلطة المحلية والدرك والوقاية المدنية من انتشالها من تحت الأنقاض.

وخلف الحريق، الذي يرجح أن يكون ناجما عن انفجار أسطوانتي غاز وسط إحدى الخيام بالسوق المخصص لبيع التمور والفواكه الجافة، خسائر مادية كبيرة، حيث فتحت المصالح الدركية تحقيقا في ملابسات اندلاع الحريق.

وكان جمال خلوق، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، قد حل، في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، بسوق بافاع الذي شهد هذا الحريق وأشرف على عملية إخماده.

وقد مكن التدخل السريع لمختلف المصالح من التحكم في النيران، وإخماد الحريق في وقت قياسي، والحيلولة دون امتداده إلى المحلات والدور السكنية المجاورة، والتقليل من الخسائر الناجمة عنه.