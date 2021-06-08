تدابير احترازية وأجواء عادية ترافق انطلاق الاختبارات الوطنية للباكالوريا

انطلقت اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا، اليوم الثلاثاء، برسم الموسم الدراسي 2020-2021.

وحسب مصادر من وزارة التربية الوطنية، فإن “أجواء الامتحانات تمر بشكل عادي إلى حد الساعة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا”.

وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن تصريح لهسبريس، إن تنظيم الامتحان في ظل هذه الظروف شكل “رهانا كبيرا”.

وتابع المسؤول الحكومي: “استطعنا تنظيم الامتحان في ظل الوضعية الوبائية، فأن يحتفظ المغرب بالامتحان في ظل هذه الظروف هو مصدر اعتزاز وفخر، إذ إن عددا من الدول ألغت هذه الامتحانات”.

وتحدث الوزير عن مقاربات عديدة تم اتباعها من أجل “توفير ظروف آمنة”، موضحا: “أولا، تم تقسيم الأقطاب، واستعمال المنشآت الرياضية التي توفر لنا التباعد الجسدي.. وأيضا بالنسبة إلى الحجر الدراسية في الثانويات اعتمدنا عشرة تلاميذ مرشحين في كل حجرة مع اتباع بروتوكول صحي صارم تبناه جميع المنظمين”.

وأكد أمزازي أنه “تم توفير 2400 مركز امتحان على المستوى الوطني، وما يزيد عن 50 ألف إطار تجندوا للحراسة و30 ألف مصحح وأيضا 330 مركزا للتصحيح”.

وحسب معطيات وزارة التربية الوطنية، سيجتاز هذه الامتحانات 518 ألفا و430 مترشحة ومترشحا، مقابل 441 ألفا و238 السنة الماضية، بنسبة تطور بلغت 17.5 في المائة، سجل عدد المترشحين الممدرسين منهم 339 ألفا و533 مترشحة ومترشحا؛ في حين مثلت نسبة الأحرار، الذين بلغ عددهم 178 ألفا و897 مترشحة ومترشحا، 35 في المائة من مجموع المترشحين.

وحسب المصدر نفسه، شكلت نسبة الإناث خلال هذه الدورة 49 في المائة من مجموع المترشحين، و53 في المائة بالنسبة للممدرسين؛ فيما بلغ عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة 319 شخصا.

وبلغ عدد المترشحين لقطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية 301 ألف و38 مترشحة ومترشحا بنسبة 58 في المائة من مجموع المترشحين، حيث بلغت نسبة المترشحين الممدرسين بهذا القطب 71 في المائة، مقابل217 ألفا و392 مترشحة ومترشحا بالمسالك الأدبية والأصيلة.

وارتفع عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار إنجليزية)، الذي بلغ 94 ألفا و950 مترشحة ومترشحا، مقابل 43 ألفا و781 السنة الماضية، بنسبة زيادة بلغت 116.8 في المائة.

وتراجع عدد المترشحين في البكالوريا المهنية في هذه الدورة بنسبة 26 في المائة من 8770 مترشحة ومترشحا في السنة الماضية إلى 6483 هذه السنة، موزعين بين 3 أقطاب مفرعة إلى 19 مسلكا: القطب المهني الخدماتي الذي بلغ عدد المترشحين به 3915 مقابل 4718 السنة الماضية، والقطب المهني الصناعي 2542 مقابل 4003 السنة الماضية، والقطب المهني الفلاحي الذي بلغ عدد المترشحين به 26 مترشحة ومترشحا مقابل 49 السنة الماضية.

جدير بالذكر أن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم هذه الدورة سيتم الإعلان عنها يوم 20 يونيو الجاري، ونتائج الدورة الاستدراكية التي سيتم إجراء اختباراتها من 5 إلى 8 يوليوز المقبل سيتم الإعلان عن نتائج يوم الـ11 من الشهر ذاته.