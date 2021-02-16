انطلاق سلسلة ثانية من محاضرات "حديث الخميس"

أعلنت جامعة محمد الخامس بالرباط انطلاق السلسلة الثانية من محاضرات “حديث الخميس”، تحت عنوان “التفكير في المستقبل..الرهانات والتحديات”، من تنظيم كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة للجامعة ذاتها.

ووفق بلاغ صحافي للجامعة سيلقي المحاضرة الافتتاحية الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”؛ بينما سيلقي الكلمة الافتتاحية الدكتور جمال الدين الهاني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة.

ومن المرتقب أن تبث المحاضرة يوم الخميس، 18 فبراير الجاري، على الساعة الخامسة عصرا على “فيسبوك الكلية”.

يذكر أن الدكتور المالك قبل تعيينه مديرا عاما لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) “شغل منصب المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي، ومستشار وزير التعليم للشؤون الصحية بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وأمينا عاما للجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، إضافة إلى عمله كاستشاري حساسية ومناعة في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الحرس الوطني؛ كما شغل منصب رئيس قطاع الصناعات المعرفية في الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وترأس فريق تطوير إستراتيجية الصناعة القائمة على المعرفة”.

وأضاف البلاغ أن المالك “يحمل درجة الماجستير في الإدارة والسياسات الصحية من جامعة هارفرد، وشهادة الزمالة الإدارية للأطباء التنفيذيين، ودبلوم الإدارة الطبية من الكلية الأمريكية للأطباء التنفيذيين، وكان عضوا في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، ومجموعة الأطر والعديد من المؤسسات العالمية؛ كما عمل مستشارا مع منظمة الصحة العالمية وهيئة الاعتماد الأمريكية للمنشآت الصحية العالمية”.