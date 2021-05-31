انفجار قوي يهز محطة "سنيب" بالمحمدية ويحول شخصين إلى أشلاء

اهتزت محطة البتروكيماويات المتواجدة بالطريق الساحلية الرابطة بين الدار البيضاء والمحمدية، قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع انفجار قوي بأحد خزاناتها، ما أدى إلى فاجعة في الحين.
وخلف الانفجار القوي بالشركة المعروفة باسم “سنيب”، التابعة لهولدينغ “يينا” الذي تملكه عائلة الراحل ميلود الشعبي، مصرع عاملين بالمحطة، إذ أفادت مصادر من المكان بكون أشلائهما تطايرت في السماء.
وتفيد المعطيات الواردة من الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء بالمحمدية، المعروفة اختصارا باسم “سنيب”، بأن العاملين المذكورين تابعين لشركة مناولة تتعامل مع الشركة المذكورة، وكانا منهمكين حينها في إصلاحات بالخزان قبل انفجاره.
كما تفيد المعطيات نفسها بأن شخصا ثالثا أصيب في هذا الانفجار، جرى نقله في سيارة الإسعاف على وجه السرعة صوب مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية.
وحلت على الفور مختلف المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية بالمحمدية بمكان الحادث، حيث مازالت تنتشر بمدخل الشركة بالطريق الساحلي الرابط بين المحمدية والدار البيضاء، على مقربة من مقر شركة “لا سامير” لتكرير البترول.
وخلف الحادث المذكور هلعا في صفوف عمال شركات المناولة التي تشتغل مع شركة “سنيب”، كما خلفا حزنا عميقا في صفوفهم جراء وفاة العاملين المذكورين.
كما انتقل إلى مكان الواقعة عامل إقليم المحمدية، هشام المدغري العلوي، رفقة عدد من المسؤولين، للاطلاع على الوضع.
وكانت الشركة المذكورة واجهت انتقادات واسعة من لدن السكان القريبين منها، على مستوى دوار الغزوان بجامعة عين حرودة، بعدما تسببت المياه المتدفقة القادمة منها في إغراق منازلهم وحولت الفضاء القريب منهم إلى كارثة بيئية.
بعد أن أنعم الله على ساكنة مدينة المحمدية إغلاق الشركة الملوثة لاسامير، فحبذا لو تم تحويل هاته السنيب إلى مكان أبعد نضرا لما تشكله من خطر على صحة الإنسان و على البيئة.
تغمده الله الفقيد ين برحمته إن لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل
لطفك يا رب، اللهم ارحمها و ارزق اهاليهم الصبر و السلوان.
ياحفيظ السلامة الله يرحمه م ويرزق أهلهم الصبر. وإنا الله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمهما ويغفر لهما ،
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحهم و رزق أهلهم الصبر
الله يرحمهم ويعطي لعائلاتهم الصبر يا الله
إن لله وإنا إليه راجعون حادث مؤسف ولكن العمال لعم لله في وسائل الحماية اثناء العمل واخد الاحتياتات
يارب ارحمهما واجعلهما شهيدين يااااااارب
يجب اعطاء اعلى تعويض لعائلتي الضحيتين
والتحقيق في الحادث
الله يرحهم ويصبر الاهالي ديالهم
إنا لله وإنا إليه راجعون ربي اغفر لهما وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين.
أولا : إنا لله وإنا إليه راجعون.
تغمد الله الشهيدين بموفور رحمته ومغفرته واسكنهما فسيح جنانه و ألهم دويهم الصبر و السلوان.
ثانيا: اغلب الظن ان السبب هو تراكم للميثان…
اتذكر انه قبل سنوات كانت هنا بفاس تسبب تراكم الميتان في قنوات الصرف المرتبطة بمعمل مانيدرا في انفجار هز المناطق المجاورة و الحق اضرار فادحة بمسجد الصحراء الذي انهار سنتين بعذ ذلك كما انه لولا الالطاف الالهية لكتسبب الانفجار في مآسي حيث تطايرة اغطية البلوعات لأمتار في الهواء..وكان سبب الانفجار هو قيام بعض المتسكعين بإدرام النار في القصب المتواجد بواد المهراز و هو الواد الذي تصب فيه احدى قنواة الصرف الخارجة من معمل مانيدرا..( وهو عمل غير قانوني يسائل عمل المصالح البلدية و الولائية)
يجب على ارباب المعامل جميعا تشديد اجراءات الامان فيما يخص المواد القابلة للإتفجار سواء الناتجة عن عملهم ام الداخلة في انتاجهم…
Il faut sévir avec ce genre d’entreprise qui ne cherhce que de l’argent sur le dos des ouvriers et ne donnant aucun moyens ou conditions de travail pour leurs salariés. C’est trop wallah…
رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته والهم ذويهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم اغفر لهم ورحمهم ودخلهم جنات النعيم مع الأولياء والصالحين
إن لله وان اليه راجعون . رحمة الله تعالى وبركاته عليهم