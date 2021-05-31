انفجار قوي يهز محطة "سنيب" بالمحمدية ويحول شخصين إلى أشلاء

انفجار قوي يهز محطة "سنيب" بالمحمدية ويحول شخصين إلى أشلاء
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 31 ماي 2021 - 16:59

اهتزت محطة البتروكيماويات المتواجدة بالطريق الساحلية الرابطة بين الدار البيضاء والمحمدية، قبل قليل من يومه الإثنين، على وقع انفجار قوي بأحد خزاناتها، ما أدى إلى فاجعة في الحين.

وخلف الانفجار القوي بالشركة المعروفة باسم “سنيب”، التابعة لهولدينغ “يينا” الذي تملكه عائلة الراحل ميلود الشعبي، مصرع عاملين بالمحطة، إذ أفادت مصادر من المكان بكون أشلائهما تطايرت في السماء.

وتفيد المعطيات الواردة من الشركة الوطنية للبتروكيماويات والكهرباء بالمحمدية، المعروفة اختصارا باسم “سنيب”، بأن العاملين المذكورين تابعين لشركة مناولة تتعامل مع الشركة المذكورة، وكانا منهمكين حينها في إصلاحات بالخزان قبل انفجاره.

كما تفيد المعطيات نفسها بأن شخصا ثالثا أصيب في هذا الانفجار، جرى نقله في سيارة الإسعاف على وجه السرعة صوب مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية.

وحلت على الفور مختلف المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية بالمحمدية بمكان الحادث، حيث مازالت تنتشر بمدخل الشركة بالطريق الساحلي الرابط بين المحمدية والدار البيضاء، على مقربة من مقر شركة “لا سامير” لتكرير البترول.

وخلف الحادث المذكور هلعا في صفوف عمال شركات المناولة التي تشتغل مع شركة “سنيب”، كما خلفا حزنا عميقا في صفوفهم جراء وفاة العاملين المذكورين.

كما انتقل إلى مكان الواقعة عامل إقليم المحمدية، هشام المدغري العلوي، رفقة عدد من المسؤولين، للاطلاع على الوضع.

وكانت الشركة المذكورة واجهت انتقادات واسعة من لدن السكان القريبين منها، على مستوى دوار الغزوان بجامعة عين حرودة، بعدما تسببت المياه المتدفقة القادمة منها في إغراق منازلهم وحولت الفضاء القريب منهم إلى كارثة بيئية.

المحمدية انفجار محطة سنيب وفاة

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‫تعليقات الزوار

16
  • سكفاندري
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:03

    بعد أن أنعم الله على ساكنة مدينة المحمدية إغلاق الشركة الملوثة لاسامير، فحبذا لو تم تحويل هاته السنيب إلى مكان أبعد نضرا لما تشكله من خطر على صحة الإنسان و على البيئة.

    2
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  • حسن
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:04

    تغمده الله الفقيد ين برحمته إن لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل

    3
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  • منار
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:06

    لطفك يا رب، اللهم ارحمها و ارزق اهاليهم الصبر و السلوان.

    4
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  • الكيزي محمد
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:09

    ياحفيظ السلامة الله يرحمه م ويرزق أهلهم الصبر. وإنا الله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين

    3
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  • لاحول ولاقوة الا بالله
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:09

    انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمهما ويغفر لهما ،

    3
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  • sar sar
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:09

    إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحهم و رزق أهلهم الصبر

    3
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  • بسم الله
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:09

    الله يرحمهم ويعطي لعائلاتهم الصبر يا الله

    2
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  • farid
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:12

    إن لله وإنا إليه راجعون حادث مؤسف ولكن العمال لعم لله في وسائل الحماية اثناء العمل واخد الاحتياتات

    0
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  • فتح تحقيق
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:14

    يارب ارحمهما واجعلهما شهيدين يااااااارب
    يجب اعطاء اعلى تعويض لعائلتي الضحيتين
    والتحقيق في الحادث

    0
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  • بن بطوش
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:14

    الله يرحهم ويصبر الاهالي ديالهم

    0
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  • Driss
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:15

    إنا لله وإنا إليه راجعون ربي اغفر لهما وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين.

    0
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  • Mosi
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:15

    أولا : إنا لله وإنا إليه راجعون.
    تغمد الله الشهيدين بموفور رحمته ومغفرته واسكنهما فسيح جنانه و ألهم دويهم الصبر و السلوان.
    ثانيا: اغلب الظن ان السبب هو تراكم للميثان…
    اتذكر انه قبل سنوات كانت هنا بفاس تسبب تراكم الميتان في قنوات الصرف المرتبطة بمعمل مانيدرا في انفجار هز المناطق المجاورة و الحق اضرار فادحة بمسجد الصحراء الذي انهار سنتين بعذ ذلك كما انه لولا الالطاف الالهية لكتسبب الانفجار في مآسي حيث تطايرة اغطية البلوعات لأمتار في الهواء..وكان سبب الانفجار هو قيام بعض المتسكعين بإدرام النار في القصب المتواجد بواد المهراز و هو الواد الذي تصب فيه احدى قنواة الصرف الخارجة من معمل مانيدرا..( وهو عمل غير قانوني يسائل عمل المصالح البلدية و الولائية)
    يجب على ارباب المعامل جميعا تشديد اجراءات الامان فيما يخص المواد القابلة للإتفجار سواء الناتجة عن عملهم ام الداخلة في انتاجهم…

    0
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  • Hicham
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:16

    Il faut sévir avec ce genre d’entreprise qui ne cherhce que de l’argent sur le dos des ouvriers et ne donnant aucun moyens ou conditions de travail pour leurs salariés. C’est trop wallah…

    0
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  • خالد مهاجر مغربي
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:18

    رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته والهم ذويهم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.

    0
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  • محمد
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:19

    اللهم اغفر لهم ورحمهم ودخلهم جنات النعيم مع الأولياء والصالحين

    0
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  • احمد تيزنيت
    الإثنين 31 ماي 2021 - 17:20

    إن لله وان اليه راجعون . رحمة الله تعالى وبركاته عليهم

    0
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