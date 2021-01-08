انهيارات متوالية بسبب الأمطار تخلف قتيلا وجرحى في الدار البيضاء

يبدو أن التساقطات المطرية التي شهدتها الدار البيضاء خلال هذه الأيام لم تخلف فقط فيضانات وغرق أحياء بكاملها؛ بل أدت إلى انهيارات وتسجيل خسائر في الأرواح، وهو ما ينذر بمزيد من الانهيارات في الأيام المقبلة.
فقد اهتزت المدينة القديمة للدار البيضاء، ليل الخميس، على وقع انهيار سقف فرن تقليدي، على مستوى زنقة أسفي؛ وهو ما خلف مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفرن التقليدي تضرر بشكل كبير بالأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، حيث انهار سقفه فجأة على العاملين بداخله؛ وهو ما دفع شباب الحي المذكور إلى التدخل بشكل سريع لإنقاذ العاملين من تحت “الردم”.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن الشباب، الذين تدخلوا لإنقاذ العاملين بالفرن، سمعوا، بعد إخراجهم أربعة أشخاص من تحت الأتربة المنهارة، أنين عامل آخر ليسارعوا إلى البحث عنه، قبل أن تحل عناصر الوقاية المدنية التي عملت على إخراجه.
وقد جرى، على الفور، نقل المصابين صوب المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية؛ غير أن واحدا منهم لفظ أنفاسه في الطريق على متن سيارة الإسعاف.
ولا يقتصر الحال على المدينة القديمة بالبيضاء، فقد اهتزت منطقة درب مولاي الشريف على مستوى الحي المحمدي، صباح اليوم الجمعة، على وقع انهيار منزل بالزنقة رقم 30.
وخلف الحادث هلعا كبيرا في صفوف الساكنة التي هرعت إلى عين المكان، وسط تجمع كبير لهم، وترقب ما ستسفر عنه عملية البحث عن الضحايا المتواجدين تحت الأنقاض.
وقد جرى، حسب المعطيات الأولية، إخراج امرأة من تحت الركام في حالة حرجة، ليتم نقلها صوب المستعجلات؛ فيما تتواصل عملية البحث عن مواطنين آخرين ضمن القاطنين بالبناية المنهارة.
وتوجد، في هذه الأثناء، مختلف السلطات المحلية والأمنية، إلى جانب القوات المساعدة، وعناصر الوقاية المدنية التي تباشر عملية البحث عن أشخاص موجودين تحت الأنقاض، وسط دعوات الجيران بأن يكونوا ما زالوا على قيد الحياة.
وتشهد الدار البيضاء، في كل سنة مع بدء التساقطات المطرية، انهيارات في المباني الآيلة للسقوط؛ وهو ما يخلف فواجع بشكل سنوي، لتنضاف إلى الخسائر المادية التي تشهدها العاصمة الاقتصادية بسبب ضعف البنية التحتية وغياب المحاسبة.
عمتي رحمها الله كانت في كازا عندها بيت قديم كنا خايفين يطيح عليها دابا ماتت واخا تطيح كازا بكمالها انا لا علاقة راني براسي واغل و ما كاين غي نفسي نفسي و الباقي الى الجحيم
لطفك يا رب و إن شاء الله تكون الفاجعة بدون خسائر بشرية ، بضع ميليمترات من التساقطات كشفت حجم الفساد المتفشي في هذه البلاد الظالم والفاسد أهلها
الله يلطف بالجميع، غزارة الامطار هي قدر من الله تعالى،لكن ضعف البنية التحتية هي بسبب سوء التدبير والاختلاسات والترقيع بدل الصح في العمل،دبا خصنا نقولو الله يجيب الشتا على قد البنية التحتية في المغرب وليس على قد النفع،الله يهدي ماخلق والله ياخذ الحق في المسؤولين الي كيهتموا ببناء فيلاتهم على اعلى مستوى وكيرقعوا الطرقات والمجاري والشوارع والثمن يدفعه المواطن البسيط،موعدنا الانتخابات الجاية على المنتخبين يجمعوا قشهم حتى واحد مغادي يصوت عليهم.
الله يرحمهم ويغفر لهم في هاد النهار المبارك عند المسلمين
كل رب اسرة لديه بيت قابل لأنهيار في المدينة القديمة بكازا يجب عليه ترك بيته في هده الأيام الممطرة سلامة لحياته وحياة أسرته.
اللهم ارحمهم برحمتك
اللهم صيبا نافعا
اللهم الطف بنا في ما جرت به المقادير
كل ميان الأحياء الشعبية التي مر منها خط الترامواي مهددة بالسقوط نظرا للاستعمال المفرط لآلات الدك vibration التي كان السكان من خلالها يشعرون بالكؤوس تتصادم داخل البيوت..
لا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول لم يقوم باعمله كما يجب ذنب هولاء في رقبكم إنا لله و انا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
الله يرحم الجميع و الله يحفظ الجميع و الله يصبر أهل الضحايا،المخزن تيجيه ساهل يخوي المنازل التي مهدد بالإنهيار لكن لا يفكر ان هاد الناس ماعندهم فين يمشيو راه بنادم تيولي مابين خيارين يا إما التشرد أو الموت ، بخلاصة الله يصاوب الجميغ
نتأسف لهكذا مشاهد بالقرن 21 و لا نجد كلمات للتعبير عن حزننا و تضامننا مع اخواننا بالوطن و لن ننتقد و نشجب فمن لا يرى من الغربال فهو اعمى القلب و البصيرة و لكن هي دعوة الى اللوبي المسيطر على دهاليز الحكم الذي يعمل ما بجهده لتدمير هذا الوطن ليثبت منطق اليد العليا ان يد الله فوق الجميع و معه وجب فتح قنوات جديدة و كبرى على مستوى الشرق و الجنوب كمشاريع لمص البطالة و تخفيف الضغط على الدار البيضاء و طنجة و رفع مستوى الدخل الى 7000dh كحد ادنى و معه التسريع بفتح الخط بين الشرق و الحسيمة و جعل مناء كبير بها و البدء في المشاريع الكبرى بالجنوب و مطلب الله الرحمة و المغفرة لشهداء الفيضانات
قدر الله وما شاء فعل
حسبنا الله ونعم الوكيل في المسؤلين
على من نتق ونصوت له
كانت جوج كلمات تعطيني ميا درهم خود اولدي و نتمو غادين لشي بلاصة ما كاين حد ما تايشوفنا حتى وحد و تجبد ميا درهم خود اولدي غي تانكحب (تانسعل) تجبد ميا درهم خود امحمد .. و توما شنو عطيتونا گاع موتو و عمتي رحمها الله ..
عمتي هي اللي وراتني نجوم بورگون و الغنا تاعوم حتى طاحت العمارة العيمان فاتو في بوركون و جا سيدنا نصره الله تعاطف مع الشعب
لماذا لا تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة قبل سقوط المنازل على اصحابها : كل بيت آيل للسقوط يجب إفراغ ساكنته مهما كلف الأمر . مهزلة ما يقع الآن جراء تساقط بسيط الأمطار ، لماذا لا يحصل هذا في الدول الغربية التي تمطر فيها الشتاء جل شهور السنة ليل نهار ؟ الجواب يعرفه الجميع ، ما يقع كارثة تستوجب محاسبة مسؤولين وإعفاؤهم !!!! هذه الكارثة تضر بسمعة المغرب دوليا !!!!
خمس قتلى و جريح واحد في حالت خطيرة أما الباقون لم تعرف حالتهم صحية بعد لأنهم مازالوا تحت الأنقاد إلى حد ساعة و غياب تام للخبرة و المعدات في هذا المجال
كانت جوج كلمات تعطيني ميا درهم خود اولدي و نتمو غادين لشي بلاصة ما كاين حد ما تايشوفنا حتى وحد و تجبد ميا درهم خود اولدي غي تانكحب (تانسعل) تجبد ميا درهم خود امحمد .. و توما شنو عطيتونا گاع موتو و عمتي رحمها الله ..
عمتي هي اللي وراتني نجوم بورگون و الغنا تاعوم حتى طاحت العمارة العيمان فاتو في بوركون و جا سيدنا نصره الله تعاطف مع الشعب
كل من قضى نحبه أو تلقى إعاقة في هذه الانهيارات فدمه يبقى معلقا في رقبة من يتحكم فينا الحكومات المتتالية على المغرب منذ خروج الاستقلال كلها حكومات إنتهازية فاشلة فاسدة واخرها حكومة أصحاب إتق الله نحن نعلم وانتم لا تعلمون
إلى متى يبقى المواطن يعيش كالخروف تحت رحمة الذئاب
نداء للملك عليك أن تخرج عينك في الفاسدين والمفسدين لا تكن رحيما بهم كن كما كان أبوك رحمة الله عليه فأنا الاول من سيحاسب يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم لقد دمروا فينا كل شيء جعلونا نفضل الموت على الحياة أبناءنا شردوا وعقولنا توقفت عن العمل اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
السلام عليكم محاسبة المسؤولين ???! محاسبة الريح ????! مند الاستقلال ونحن نسمع محاسبة المسؤولين ؟؟؟! ولا يوجد اَي سىء او اَي محاسبة ؟؟؟! جربنا كل الأحزاب من اليمين واليسار والاعتدال والإسلاميين ولا شىء تغير ؟؟؟! ادن ما العمل ؟؟؟؟! أبها الشباب المستقبل مضلم بناء على واقع مرير لا صحة لا تعليم لا عدل لا امن ؟؟؟! والمغرب عليه اكتر من 70 مليار دولار ????! انا لست متشاءم ولكن واقعي عقلاني ؟؟؟! نصيحتي لكم اياكم والإنجاب الانجاب كارتة بكل المقاييس ؟؟؟! كفى ما عانينا نحن ؟؟؟! لذا لا تنجبو حتى لا بعانون أبناءكم كتيرا ؟؟؟! ولكم واسع النضر ؟؟؟! هههههه المحاسبة الدين تريدون محاسبتهم ماتو والأحياء اموات ههههه
المواطن يؤدي الضرائب ولا يمكنه محاسبة المسؤولين لأن أي مظاهرة تتبعها اعتقالات وقمع وتشهير، ولكن الأضرار يتحملها نفس المواطن.
اذا كيف تريدون تسيير الدولة ؟ اذا كان النقد إهانة للمؤسسات وتبخيس بمجهوداتها ماذا تقول لنا الصور وما يعبر عنه الواقع ؟
اذا ام تستحيي فافعل ما شئت
الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى ما يحز في النفس أن المواطن لا يتوفر حتى على لقمة العيش ولا سكن لائق على الأقل يضمن له كرامته ومع ذلك جالس طوال النهار وراء الحاسوب أو الهاتف يمجد ويمدح في المسؤولين يا للغرابة كيف تريد من مسؤول وهو يعلم أن المواطن راض عن سياسته التدميرية
لطف يا رب الله يرحمهم ونجينة من كوارث. لو لم يكن مباني متلاصقة مع بعضها في دار البيضاء لا إنهارة
كل أحياء شعبية. واش بنادم عندو في بلان طابق والسطح. وهو باني 3 طبقات عاد سطح فوقهم
صاحب تعليق ” كازا راه غول …غول غول” لا أظن انك بكامل قواك العقلية و حتى إن كنت عاقلا فأخلاقك و أفكارك وجب عليك مراجعتها فانت على شفا حفرة
بالنسبة لما وقع أتمنى الشفاء العاجل للمصابين و الرحمة للميتين و أتمنى من الله العلي القدير أن يحفظ كل من يسكن في سكن آيل للسقوط
المدينة الذكية مزايا ومواصفات . اللهم ارحم الشهداء في هذا الوطن المغلوب على أمره .
برنامج تهيئة كازا المدينة الذكية ههههه عفوا الغبية صرفت عليه الملايير و ملعب المدينة تم اغلاقه لأشهر عديدة و النتيجة 0 فهاد البلاد غياب المحاسبة يجب أن يتحرك الشعب و ليستيقظ المسؤولين الشفارة من رأس الكبيرة للصغير فالفساد متغول
إلى المعلق ” لطفك يا رب”
تقول بعض الملمترات. هل في نظرك الكمية التي تهاطلت هي بعض الملمترات؟
ثم تتحدث على الفساد. أشاطرك الرأي. لكن هل وحدهم المسؤولون هم من يتحمل المسؤولية؟
المعروف عند غالبية الناس البناء دون مخطط و لا تصميم مما يحمل الأساسات و الدعامات ما لا طاقة لهن.
الكل وجب أن يتحمل مسؤوليته من جانبه.
الفقر و قلة الوعي هي السبب و هذا ما جنيناه من تعليمنا الذي أراه هو السبب الرئيسي لكل التصرفات و المعاملات.
يجب على السكان مدينة كازا الخروج و تظاهر من أجل دفع المسؤولين إلى الاستقالة و محاسبتهم على تقصيريهم المعتمد أصبحنا أضحوكة العالم المدينة الاقتصادية للمغرب تغرق شوهة لا يجب سكوت عنها
الرحمة و الغفران و جنة الرضوان للموتى.. و الشفاء العاجل للمصابين ان شاء الله.. سؤال يطرح نفسه لماذا ليس عندنا دعم للسكن لترميم منازل المحتاجين او توفير سكن بالمجان لهم
الى صاحب التعليق الأول راه كازا غول بكل صراحة مستواك متدن الى درجة كبيرة كيف تسمح لك نفسك بالتشفي في الناس ولا تفكر الا في نفسك الله يرزقك الشفاء
التحية للسواقين الجنود المجهولين
اطال الله في عمر الاحياء منهم و رحم من مات و رقد
ايليا ارومي كوكو
فين هما قوالب ديالكم و الحيل هل رأيتم غضب الله . كوارث . حين يأتي مهاجر الى المغرب تنصبون عليه . سمسرية نصبة . شمكرية قرقوبي حشيش. بلاد كحلة
اللهم ارحم شهداء الفيضانات في المغرب ويغرق هؤلاء المسؤولين في أوحالها ورغم كل هذه المصائب فهم دائما يقولون العام زين …..
شكرا بزاف را المستوى تاعي متدني متحني متجني و هاد الشي اللي عطا الله .. و الخايبات لاش يليقو يمشو للبحر يطيحو .. تقول مجموعة بوكون ..
المجتمع هو هدا فيه الطبيب و الحمق و المخزن و الرئيس و الملك نصره الله
والله كنت أتوقع أن يحدث هذا مع توالي تهاطل الأمطار فكلما نزل الغيث نضع أيدينا على قلوبنا خوفا من سماع مثل هذه الكوارث…
كازا يا كازا لمشى ما جا هدا ينطبق على صاحب التعليق رقم واحد .ومن قال لك ان تسكن في هده المدينة التي لم يصبح لها اهل بعدما هجم الكل على اهلها الاولون وهم مجموعة قبائل مديونة .لقد قامت هده المدينة بما لم تقم به اي مدينة في المغرب حين رحبت بكل مكونات المجتمع المغربي.ولم تقل يوما انا البيضاء التي لم اقبل الا البيضاوي الدي ينحدر اجداده من برغواطة
اين وزارة الاسكان والتعمير.لتقف جديا على ما يجرى في الدار البيضاء ومدن اخرى..وبالخصوص الدار البيضاء..مدينة كبيرة وفيها من السكن ما هو قديم جدا..والاحياء الشعبية تكاثرت واصبحت خطرا يهدد ااساكنة برمتها…فاين ما قاله حجيرة..وبن عبد الله اثناء توزيرها لهذه الوزارة التي لا تبعد شبها عن اخواتها الوزارات في حكومة PJD من كذب نفاق وغش ..فالمواطن الضعيف هو وحده المتضرر من سباسة فاشلة لحكومة فاسلة من رءيس ووزراء باستثناء وزير الخارجية ..والفلاخة والصيد البحري…
فالمغاربة يموتون تحت الانقاض يا وزيرة السكتى والتعمير..والدار البيضاء من كارثة لاخرى…البنية التحتية صفر وقد عرت الامطار التالية سياسة الحكومة الفاشلة..فياضانات …انجرافات تربة..غرق الناس في الوحل وضاعت منازل وسيارات تحت غمرة المياه..وهاهو زلزال المنازل في مسلسل جديد..وسيكون اقوى لما تطلع الشمس على الدار البيضاء ويسخن الجو.وتزهق ارواح بريءة..تتحملون مصيرها امام الخالق.
بسبب ضعف البنية التحتية وغياب المحاسبة.