انهيار أرضي يتسبب في دفن منازل بالنرويج

أدى انهيار أرضي في قرية نرويجية إلى دفن منازل تحت الوحل الأسود، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة، وفقدان 10 آخرين.

وحسب ما جاء في صحيفة “بي بي سي”، فإن عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن المفقودين، ومن بينهم أطفال في قرية “جيردروم”، على بعد 25 كيلومترا شمال شرق العاصمة أوسلو.

ووفقا المصدر نفسه، فقد تم إجلاء حوالي 1000 شخص من القرية حتى الآن، إضافة إلى استخدام رجال الإنقاذ لطائرات بدون طيار، وطائرات هليكوبتر مزودة بكاميرات بحث عن حرارة الجسم، من أجل البحث عن علامات تشير إلى الحياة تحت الحطام، بعد أن دمر الانهيار أكثر من 30 منزلا.

وقال المسؤولون إنه يمكن فقدان المزيد من المنازل، حيث لا تزال أطراف الحفرة التي خلفها الانهيار الأرضي تتفكك، وحذروا الناس من الابتعاد عن المنطقة.

وحثت الشرطة الناس على عدم إطلاق الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، لأنها قد تتداخل مع تقنية البحث عن الحرارة.