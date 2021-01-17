انهيار بناية يخلي عمارة سكنية مجاورة في فاس‎

انهيار بناية يخلي عمارة سكنية مجاورة في فاس‎
صور: هسبريس
الأحد 17 يناير 2021 - 16:31

أمرت السلطة المحلية بمدينة فاس، اليوم الأحد، بالإخلاء الفوري لعمارة سكنية، متكونة من 5 طوابق، كائنة بحي الشارة بمنطقة بندباب، وذلك عقب ظهور تصدعات عليها إثر انهيار بناية غير مأهولة محاذية لها، ليل أمس السبت، وهو الحادث الذي لم يخلف أية خسائر بشرية.

وسادت عقب سقوط البناية المعنية، المتكونة من 4 طوابق، حالة من الهلع وسط الساكنة المجاورة، والتي هرعت إلى خارج شققها بعد سماع دوي الانهيار، حيث قضت ليلتها مترقبة ما قد يلحق مساكنها من أخطار.

ووفقا لما أفاد به لهسبريس مصدر من السلطة المحلية بمنطقة بندباب فإن العمارة السكنية المنهارة كانت موضوع أمر بالإفراغ منذ سنة 2013، وذلك بعد تصنيفها من طرف اللجنة التقنية المختصة في الدرجة الأولى من حيث الخطورة ضمن قائمة البنايات الآيلة للانهيار بمدينة فاس.

إنهيار السلطة المحلية عمارة سكنية فاس

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‫تعليقات الزوار

1
  • maroc
    الأحد 17 يناير 2021 - 17:07

    لك الله يا فاس.. يا اغلى من التاريخ و لكم الله يا مسؤولين

    0
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