حادث انهيار حائط يسلب حياة طفل بمدينة العروي

لقي طفل مصرعه، السبت، في حي واد وزاج بمدينة العروي، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، بعد انهيار جزء من حائط منزل، فيما أصيب شقيقه بجروح خطيرة.

وحسب شهود عيان، فقد تصادف الانهيار مع وجود الطفلين تحت المنزل الذي سقط جزء من حائطه، ليصرع الطفل ذا الـخمس سنوات في الحين، فيما نقل شقيقه إلى مستشفى القرب محمد السادس بالعروي لتلقي الإسعافات الأولية.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي مرفوقة بأعوان السلطة المحلية للوقوف على حيثيات الحادث، فيما نقلت جثة الطفل إلى مستودع الأموات بعد استكمال الأبحاث الأولية.