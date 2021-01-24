أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • سباتة
    الأحد 24 يناير 2021 - 15:41

    يجب معاقبة قسم التعمير بكل جماعة هي مسؤول الوحيد عن الإنهيارات.
    يجب معاقبة كل رئيس قسم التعمير و حجز ممتلكاته لفائدة المتضررين. مقاطعة الحي المحمدي. مقاطعة سباتة. مقاطعة بوركون. ……………… و بالمدن الأخرى

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • farissrabia
    الأحد 24 يناير 2021 - 15:57

    علاش زعما ديتوهم لاوطيل ليلة وحدة ؟…اوا حتا دابا خليوهم فلوطيل حتى تلقاو ليهم الحل… حرام هادشي راهم مواطنين مغاربة حتى هما .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أستاذة وطنية
    الأحد 24 يناير 2021 - 16:16

    هذه هي نتيجة الهجرة من القرى إلى المدن هذي هي تشجيع المنتخبين الناس على البناء العشوائي مقابل حصد الأصوات الهشاشة والفقر ومنازل آيلة للسقوط او سقطت في طالب هؤلاء بالسكن اللائق مع ان هناك من له دخل لابأس به

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
ستينية تقود "تريبورتور" بأزمور
الأحد 24 يناير 2021 - 16:20 1

ستينية تقود "تريبورتور" بأزمور

صوت وصورة
انهيار منازل في مراكش
الأحد 24 يناير 2021 - 15:32 3

انهيار منازل في مراكش

صوت وصورة
آراء مغاربة في لقاح كورونا
السبت 23 يناير 2021 - 15:41 23

آراء مغاربة في لقاح كورونا

صوت وصورة
أسرة تحتاج السكن اللائق
السبت 23 يناير 2021 - 14:52 9

أسرة تحتاج السكن اللائق

صوت وصورة
كروط ومقاضاة الداخلية لزيان
السبت 23 يناير 2021 - 13:31 11

كروط ومقاضاة الداخلية لزيان

صوت وصورة
محمد رضا وأغنية "سيدي"
السبت 23 يناير 2021 - 11:40 2

محمد رضا وأغنية "سيدي"