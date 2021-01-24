انهيار منازل في مراكش

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تعليقات الزوار3
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مصادر: الوضع طبيعي في الكركرات وكلّ الصحراء
يجب معاقبة قسم التعمير بكل جماعة هي مسؤول الوحيد عن الإنهيارات.
يجب معاقبة كل رئيس قسم التعمير و حجز ممتلكاته لفائدة المتضررين. مقاطعة الحي المحمدي. مقاطعة سباتة. مقاطعة بوركون. ……………… و بالمدن الأخرى
علاش زعما ديتوهم لاوطيل ليلة وحدة ؟…اوا حتا دابا خليوهم فلوطيل حتى تلقاو ليهم الحل… حرام هادشي راهم مواطنين مغاربة حتى هما .
هذه هي نتيجة الهجرة من القرى إلى المدن هذي هي تشجيع المنتخبين الناس على البناء العشوائي مقابل حصد الأصوات الهشاشة والفقر ومنازل آيلة للسقوط او سقطت في طالب هؤلاء بالسكن اللائق مع ان هناك من له دخل لابأس به