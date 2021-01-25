انهيار منزل يستنفر السلطات في "سيدي المختار"

بعد انهيار منزل من 3 طوابق شيد حديثا بمحيط تجزئة العهد الجديد في جماعة سيدي المختار التابعة لإقليم شيشاوة، يوم السبت، دون أن يخلف خسائر في الأرواح؛ سادت حالة من الهلع في صفوف المارة وساكنة هذا التجمع السكني.

وإثر سقوط أسقف المنزل نفسه، أصدرت ودادية تجزئة العهد الجديد بيانا استنكاريا يشير إلى أن انهياره وقع بجانب شارع يؤدي إلى ثانوية ابن رشد، مضيفة: “لقد كان موضوع شكايات تم توجيهها إلى السلطة المعنية”.

وأوضحت الوثيقة ذاتها، التي توصلت بها هسبريس، أن الودادية قدمت طلبات لتهيئة التجمع السكني الذي تمثله وإصلاح بنيته التحتية، من قبيل الماء والكهرباء والطريق وتوفير الأمن.

وزاد البيان الاستنكاري: “قدمنا طلبات لتسريع إنجاز الشطر الثاني لتجزئة واد الذهب، لتوفير بديل للبناء العشوائي والتقسيم العشوائي، الذي أصبح يحاصر تجزئة العهد الجديد من جميع الاتجاهات”.

وفي هذا الإطار، أوضح مصدر مسؤول بالسلطة المحلية في سيدي المختار أن بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، انتقل فور توصله بخبر الانهيار قصد تأمين محيط المسكن حماية للسلامة الصحية والجسدية للجيران والمارة.

وأكد المصدر نفسه أن السلطة الإقليمية فتحت بحثا في الموضوع، وأن التحقيق لا يزال جاريا للكشف عن ملابسات بناء هذا المنزل وأسباب انهياره.