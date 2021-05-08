باختصار: مساعدة بطعم مرّ

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‫تعليقات الزوار

4
  • Oujdi
    السبت 8 ماي 2021 - 20:18

    التسول ما مزيانش
    لكن يجب على الدولة ان تجد حل لهولاء الفقراء
    من التسول الى الاستغلال الجنسي

    يتحدثون عن التسول كانه شيي جديد في لبلاد

    يجب على حكومة التشاؤم حكومة لخوانجية التي استغلت الدين من اجل الوصول الى السلطة ان تكون هناك موسسة حكومية لمحاربة الفقر في المغرب
    اذا كان هناك 5 ملايين عائلة فقيرة ، تخصص لكل عائلة 1500 درهم ، بعد 5 سنوات سنبني مجتمع غير محتاج و سيقل نسبة الفقراء في المغرب
    اطفال يتسولون لانه ليس لهم دخل
    اما الوزيرة اديال لخوانجية تتحدث كانها تنتمي الى الطبقة البورجوازية ، البارح كيف انتم كنتوا ان ونسيتو

    واحد يضرب 70000 درهم في شهر قالك قليلا عليه ، ما قداهش
    واحد كان كان يضرب البيصارة ، السيد حقق لنفسه ما لم يحققه لغيره
    و العجب !

    0
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  • حديدان
    السبت 8 ماي 2021 - 20:25

    إدن الحل بيد السلطات…. جولة في الشوارع لتنظيف المدن من هذه الظاهرة. إلحاق الأطفال بمراكز الطفولة ومحاسبة المتسولين

    3
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  • LM
    السبت 8 ماي 2021 - 20:43

    يجب معاقبة الدولة التي لا ترحم .وثقافة السقريم والتقزيز .التسول هو نتيجة عدم وجود اي سند اجتماعي يعطي الحق للمواطن كرامتة .فالمراة ادا فقدت زوجها ولها اطفال او المسن اتظنون انها ستحصل على شهرية من حكومة العثماني الاسلامية لتحفظ كرامتها .لماذا لا توجد هده الظاهرة في الدول الاسيوية او الغربية.داءيما عند عربان. يعطون داءيما الدروس لاخرين وينسوا انفسهم .

    0
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  • مواطن غيور1
    السبت 8 ماي 2021 - 20:46

    السلام عليكم
    اليوم وأنا امر بنقطة مرورية ومدارة طرقية تعرف توقف عائلة بأكملها بأطفالها ونسائها بأكادير قرب الكلية، العائلة كانت تدعي أنها سورية واليوم وقع لهم خصام بينهم وماكاين غير الله يعطيك الصحة من السمطة للتحت، بالطبع باللهجة المغربية.
    فحداري من هؤلاء.

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