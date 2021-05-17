باسي يقترب من صفوف نادي "ميتز" الفرنسي

بات اللاعب المغربي أمين باسي، متوسط ميدان نادي نانسي الفرنسي لكرة القدم، قريبا من التوقيع في كشوفات ميتز بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد الاتصالات الأخيرة بين إدارة ميتز ووكيل أعماله، خاصة وأن اللاعب سيكون حرا في نهاية الموسم الكروي الحالي.

وأوضحت تقارير إعلامية فرنسية أن لاعب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة، مرشح بقوة لتعويض اللاعب فريد بولية الذي سيُغادر ميتز هذا الصيف، كما أن إدارة النادي تُراهن عليه لتقديم الإضافة اللازمة.

وكان ميتز يرغب في التعاقد مع المهاجم باسي خلال “الميركاتو” الشتوي قبل الماضي، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب المتطلبات المالية المرتفعة، وهو ما جعل ميتز ينتظر نهاية عقده مع نانسي.

وقدم أمين باسي أوراق اعتماده بقوة بقميص نانسي ضمن منافسات القسم الفرنسي الثاني، حيث سجل 24 هدفا وكان وراء 15 تمريرة حاسمة، علما أنه سبق له أن دافع عن قميص المنتخب الوطني لأقل من 20 و23 سنة لفترة قصيرة.