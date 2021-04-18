"بالمقلوب" .. الحكومة تعتزم تخصيص رواتب شهرية لملايين الفقراء المغاربة

من سماها “حكومة عدمية” أو “حكومة الفقر” أو حتى “حكومة صُورية”، أو من نعتها بـ”حكومة الهواة”، فقد لغى، ومن “لغى فلا صيام له”.
لا يمكن أبدا أن نلقي كل التهم الممكنة وغير الممكنة على كاهل “الحكومة نصف الملتحية”، ولا أن نُحملها مسؤولية جميع مشاكل البلاد والعباد؛ بل حتى إن بعضهم حمل الحكومة تبعات ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي، وتداعيات التغير المناخي. وهذا غير معقول أبدا.
سبب هذه “الحماسة” في الدفاع عن “العثماني ووزرائه” ليس سوى القرار المرتقب الذي تستعد الحكومة المغربية لإعلانه، والذي يتوقع مهتمون بأنه سيكون أقوى قرار تتخذه الحكومة، وأعظم خطوة اجتماعية في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ استقلال المملكة.
هذا القرار، الذي تقول مصادر الجريدة إنه قيْد مشاورات واسعة بين مختلف أطراف الحكومة وباقي المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين، سيكون بمثابة “حسن خاتمة” للحكومة الموقرة.
الحكومة تعتزم في الأسابيع القليلة المقبلة، حسب المصادر المطلعة ذاتها، أن تخصص لكل مواطن راشد “منحة مالية” أو راتبا شهريا، في سياق الدعم الاجتماعي للمغاربة، لا سيما في خضم التداعيات الاقتصادية الصعبة التي أنهكت المواطنين جراء جائحة “كورونا”.
المصادر تقول إن الحكومة ستخصص راتبا بوتيرة شهرية لملايين المواطنين، وإن الفئات المستهدفة هي كل مغربي بالغ راشد، بدون عمل ولا وظيفة، وأيضا أصحاب الدخل المحدود، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتبعا للأخبار الموثوقة ذاتها التي وصلت إلى “بالمقلوب”، فإن الراتب الشهري سيتحدد مبدئيا في مبلغ 2000 درهم لكل مواطن فقير؛ لكنه قد ينقص قليلا إلى حدود ألف درهم لبعض الفئات الاجتماعية المعنية، وفق “باريم” معين سيتم الكشف عنه عند تنزيل القرار على أرض الواقع.
ويبدو أن الحكومة تحاول، في آخر أيامها، أن تُكفر عن “ذنوبها المتراكمة” حيال مواطنيها، خاصة الزيادات في الأسعار وسن الضرائب المختلفة؛ فهي ـ حسب محللين ـ تروم بهذا القرار أن تكسب عطف وثقة الناخبين، قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
بالمقابل، لا يرى آخرون هذا “الإنجاز العظيم” المرتقب للحكومة بعين الشك، باعتبار أنه يسير في سياق ومنظومة اجتماعية متكاملة، خاصة بعد إقرار ورش تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة.
وينضم المغرب بهذا القرار المنتظر، الذي سيشكل أكبر بشرى لملايين المغاربة المعوزين والعاطلين في البلاد، إلى مصاف البلدان المتقدمة التي تعتني بمواطنيها، وتدفع عنهم شبح الفاقة والحاجة، وتضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية الواجبة.
وفي الأخير، على كل مواطن قرأ أو وصله هذا الخبر ألا يشاركه أو يخبر به أحدا آخر.. ما سبق أعلاه ليس سوى لغوا يرجو كاتبه أن لا يفسد عليه صيام رمضان!!.
هل هذه كذبة ابريل؟؟؟ فنحن ي 18ابريل…
دابا هذا مقال تفلى عليه في هذ الضروف الصعبة . متجيش تلعب معانا يا كاتب المقال . راه واصلى لينا العضم
لن أصدق الاكذوبة حتى اعرف ماوراىها.ربما يستم ازالة الدعم عن جميع المواد وبذلك سيجد المواطن ان 2000 درهم هي 1000 درهم و1000 درهم هي 500 درهم.لا خير ينتظر من هذه الحكومة داىما يجب الحيطة والحذر من داكشي لي غادي جي من بعد
هاد بالمقلوب أحسن حاجة كتفوج في هاد رمضان…هادو هما لمقالات لبغينا لعلا و عسى نتحركو شوية….لأن ولو بالمقلوب مكرهناش هكذا نكونو، في مرتبة تشرفنا بين الأمم..تحية للكاتب .
حتى يزيد و نسموه سعيد ! هذا هو التعليق على هذا المقال هل يستوعب عاقل أن الحكومة ستقوم بهذه الخطوة ؟ أظن أن سابق لأوانه أن نفرح خصوصا أن حكومتنا الموقرة لم تفوت فرصة لكي تضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط وذلك لصالح لوبيات الفساد ولكم في شركات المحروقات خير دليل
طبعا ستتبعه التخلي عن دعم المواد الاولية مثل الغاز والدقيق وعندها سيلعن المغاربة اليوم الذي اشر فيه عن هذا الدعم فلا تفرحوا كثيرا.
صحيح هذا ما يدور في اروقة الحكومة فالمساعدات ستشمل الزيادة في فتورات الماء والكهرباء وووووو اذن فالبناني يتمتع والمغربي يدفع كان الله في عونينا جميعا
طبعا ها تكونو في جانب الحكومة الفاشلة حيت هما لي كيمولوكم
وحيت هما لي كيعترفو بكم ها صحافة بوزبال
كتعبدو كلشي فهذا البلاد طيحتو دل على شعب المغربي رجعنا كنفضلو نحركو ولا هذا البلاد الدل والحكرة
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا
وهل الحكومة هي التي تقرر؟ على من تضحكون! المغاربة فهمو ان الحكومة اداة في يد المخزن لتمرير القرارات! حكومات مختلفة مرت من نفس الطريق ولا نتيجة تدكر.
أي إنسان. من حقه أن يحلم كما شاء وهذا الحلم كان مقررا بشكل من الأشكال وسيتم إن شاء الله
حتى لو أراد الملك ان يعطي شيء للشعب لن يعطيه إياه في حكومة البواجدة، وزراء الحزب الحاكم ديال الندالة كيحاولو قدر المستطاع خدمة التماسيح و العفاريت و لوبي الفساد بالمغرب ليظهرو لهم أنهم مازالوا باستطاعتهم خدمة أجندتهم و تمرير قوانين فلصالحهم بعد انتخابات 2021، العدالة و التنمية تحاول الانفصال عن المخزن و هو لن يسمح لها بذلك، كل الاحزاب تابعة للمخزن و البواجدة ذلك الابن العاق الذي يحاول منافسة المخزن على الحكم
أخبار الزمر! حتى فرحنا أهجرتوه لنا حسبي الله ونعم الوكيل مبقا لنا والو فهاد البلاد.
هذا القرار لا يمكن أن يطبق في ظل الأزمة الاقتصادية و كذلك قرب نهاية ولاية هذه الحكومة
انا اقول وااكد ان الذي يسير البلاد ورئيس الدولة هو الملك اذن لماذا ساصوت على حزب اي كان الذي يتلقى التعليمات تناقض بين …غير لي ماباغيش يفهم …ولاسيما فهاد كورونا وتراويح رمضان تمنعنا منهم سنتين متتالتين …كرهت شي حاجة سميتها حزب وانتخابات والمغاربة ليس سذجاء سيعاقبون سياسيا كل من كان وراء ازماتهم ومعاناتهم
أنتم تعرفون جيدا أن 99٪ من المغاربة لا يقرؤون خاتمة المقالات الصحفية بل لا يقرؤون حتى متن الموضوع؟
فهل نعتبر هذه دعاية انتخابية مجانية منكم لهذه الحكومة البئيسة التي لم ولن يعرف تاريخ بلادنا مايشبهها؟
لا يعقل ان ينشر خبر في جريدة إلكترونية كبيرة بهذا الشكل ليكون كذبة في أواخر أبريل و أول رمضان الابرك…
ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب .
اتقوا الله في عباده، ليس هكذا تورد الإبل،المواطن المغربي الضعيف باراكا عليه الغلا اللي كيكتوي بيه في هذه الأيام الفضيلة، متزيدوش من همومه بهكذا أخبار
هههههههههههه الحقيقة ان هذا القرار كان من الفروض تطبيقه بذون مشاورات هههههه
العيب ليس منك العيب ليخلاك تلعب بمشاعر ناس بهاد ضحك باسل
عجباتني الفكرة و خصوصا هاد المقطع “انظمام المغرب الى الدول التي تعتني بمواطنيها”
نلاحظ أنه رغم الجائحة المزعومة لاتزال الاستثمارات الكبرى داخل بلادنا التي تحتاج إلى ميزانيات ضخمة جارية على قدم وساق..بل نجد أن حكومتنا مستعدة دائما لتقديم تعويضات مالية لكل متضرر من الإغلاق!!..والسؤال الذي يطرح نفسه:”هل حكومتنا تتلقى دعما ماليا من جهة خارجية ما مكافأة لها على تطبيقها الإغلاق على الشعب بحجة الجائحة؟؟”..والله أستغرب من أين لحكومتنا كل هذه الأموال الجاهزة للتعويض عن ضرر الإغلاق..
حتى و لو كان المغرب غني مثل المانيا او كندا فلن يكون هناك معونة و السبب واضح ؟ ان الاغنياء المغرب و منهم الملك نفسه يريد ان يرو المزيرية واضحة على الشعب و يضحكوا عليهم بقفة رمضان .
برنامج حامض نعم نحن نكره حزب العدالة والتنمية لخيانته وبطريقة موضوعية ولم تتجرأ أحزاب اليسار الراديكالي لما قاموا به وأصبح ا اكتر من المخزن ولكن متل هاده الاطروحات تبين اننا فقط ضد اللحايا فحكم يهودي او شيطان عادل خير من مسلم كنافق
رغم اني اديولوجيا لست في خط العثماني لكن ليس هو او الحكومة مسؤول على فقر المغاربة كل المغاربة يعرفون من يسيطر ويلتهم الارض وتحت الارض والسماء والبحر …
قد نتوقع كل شيء ألا هذا. فنحن تعودنا دائما من حكومة بن زيدان الى حكومة العثماني تعودنا على السيء والاسوء. فلا يمكن أن يتقرر من هؤلاء الا ماهو سيء وصد مصلحة المواطن كالزيادة في الأسعار والبنزين والمزيد من الاقتطاعات والضرائب. فاللهم اصرف عنا شرورها وهيء لنا من أمرنا رشدا. أصبحنا نحن لحكومة عباس الفاسي التي كان البعض ينتقدها
2000درهم راه كيخدمو بيها الناس معانة مساكن من 7ديال الصباح حتى 5ديال العيشة
دابا واش هذا خبر ولا مقال روائي هزلي ؟ اشنو ا هسبريس؟ ولا اللي عندو شي رصيد من المعجم العربي يدلي بدلو الهزل فوسط أخبار الوباء و الحرب؟ حشمو شوية راه الناس ماشي بليدة حتى لهاد الدرجة
حتى نكونو في اوروبا وقلوبنا بحالهم فالتضامن التكافل ..حتى يتقداو الحكام المعطوبين و العجزة العقليين.سير يا حال و جي يا حال
فاقد الشيء لا يعطيه. انها قصة من خيال الصاءيم.
وفي الأخير، على كل مواطن قرأ أو وصله هذا الخبر ألا يشاركه أو يخبر به أحدا آخر.. ما سبق أعلاه ليس سوى لغوا يرجو كاتبه أن لا يفسد عليه صيام رمضان!!.
ههههههه السيد راه غي ضاحك
كاميرا خفيه
اعتقد ان قرار المساعدة الاجتماعية هو قرار ملكي بامتياز.
الحكومة مكلفة بتنزيله على أرض الواقع.
كفى من الاستهتار والاستخفاف بعقول العامة.