"بالمقلوب" .. الحكومة تعتزم تخصيص رواتب شهرية لملايين الفقراء المغاربة

"بالمقلوب" .. الحكومة تعتزم تخصيص رواتب شهرية لملايين الفقراء المغاربة
كاريكاتير: عماد السنوني
الأحد 18 أبريل 2021 - 18:00

من سماها “حكومة عدمية” أو “حكومة الفقر” أو حتى “حكومة صُورية”، أو من نعتها بـ”حكومة الهواة”، فقد لغى، ومن “لغى فلا صيام له”.

لا يمكن أبدا أن نلقي كل التهم الممكنة وغير الممكنة على كاهل “الحكومة نصف الملتحية”، ولا أن نُحملها مسؤولية جميع مشاكل البلاد والعباد؛ بل حتى إن بعضهم حمل الحكومة تبعات ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي، وتداعيات التغير المناخي. وهذا غير معقول أبدا.

سبب هذه “الحماسة” في الدفاع عن “العثماني ووزرائه” ليس سوى القرار المرتقب الذي تستعد الحكومة المغربية لإعلانه، والذي يتوقع مهتمون بأنه سيكون أقوى قرار تتخذه الحكومة، وأعظم خطوة اجتماعية في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ استقلال المملكة.

هذا القرار، الذي تقول مصادر الجريدة إنه قيْد مشاورات واسعة بين مختلف أطراف الحكومة وباقي المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين، سيكون بمثابة “حسن خاتمة” للحكومة الموقرة.

الحكومة تعتزم في الأسابيع القليلة المقبلة، حسب المصادر المطلعة ذاتها، أن تخصص لكل مواطن راشد “منحة مالية” أو راتبا شهريا، في سياق الدعم الاجتماعي للمغاربة، لا سيما في خضم التداعيات الاقتصادية الصعبة التي أنهكت المواطنين جراء جائحة “كورونا”.

المصادر تقول إن الحكومة ستخصص راتبا بوتيرة شهرية لملايين المواطنين، وإن الفئات المستهدفة هي كل مغربي بالغ راشد، بدون عمل ولا وظيفة، وأيضا أصحاب الدخل المحدود، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتبعا للأخبار الموثوقة ذاتها التي وصلت إلى “بالمقلوب”، فإن الراتب الشهري سيتحدد مبدئيا في مبلغ 2000 درهم لكل مواطن فقير؛ لكنه قد ينقص قليلا إلى حدود ألف درهم لبعض الفئات الاجتماعية المعنية، وفق “باريم” معين سيتم الكشف عنه عند تنزيل القرار على أرض الواقع.

ويبدو أن الحكومة تحاول، في آخر أيامها، أن تُكفر عن “ذنوبها المتراكمة” حيال مواطنيها، خاصة الزيادات في الأسعار وسن الضرائب المختلفة؛ فهي ـ حسب محللين ـ تروم بهذا القرار أن تكسب عطف وثقة الناخبين، قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.

بالمقابل، لا يرى آخرون هذا “الإنجاز العظيم” المرتقب للحكومة بعين الشك، باعتبار أنه يسير في سياق ومنظومة اجتماعية متكاملة، خاصة بعد إقرار ورش تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة.

وينضم المغرب بهذا القرار المنتظر، الذي سيشكل أكبر بشرى لملايين المغاربة المعوزين والعاطلين في البلاد، إلى مصاف البلدان المتقدمة التي تعتني بمواطنيها، وتدفع عنهم شبح الفاقة والحاجة، وتضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية الواجبة.

وفي الأخير، على كل مواطن قرأ أو وصله هذا الخبر ألا يشاركه أو يخبر به أحدا آخر.. ما سبق أعلاه ليس سوى لغوا يرجو كاتبه أن لا يفسد عليه صيام رمضان!!.

الحكومة الفقراء المغرب منحة مالية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

31
  • zaki from germany
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:08

    هل هذه كذبة ابريل؟؟؟ فنحن ي 18ابريل…

    25
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • oto
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:09

    دابا هذا مقال تفلى عليه في هذ الضروف الصعبة . متجيش تلعب معانا يا كاتب المقال . راه واصلى لينا العضم

    82
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • AYMAN
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:10

    لن أصدق الاكذوبة حتى اعرف ماوراىها.ربما يستم ازالة الدعم عن جميع المواد وبذلك سيجد المواطن ان 2000 درهم هي 1000 درهم و1000 درهم هي 500 درهم.لا خير ينتظر من هذه الحكومة داىما يجب الحيطة والحذر من داكشي لي غادي جي من بعد

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سي كوريط
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:11

    هاد بالمقلوب أحسن حاجة كتفوج في هاد رمضان…هادو هما لمقالات لبغينا لعلا و عسى نتحركو شوية….لأن ولو بالمقلوب مكرهناش هكذا نكونو، في مرتبة تشرفنا بين الأمم..تحية للكاتب .

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rodeo
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:12

    حتى يزيد و نسموه سعيد ! هذا هو التعليق على هذا المقال هل يستوعب عاقل أن الحكومة ستقوم بهذه الخطوة ؟ أظن أن سابق لأوانه أن نفرح خصوصا أن حكومتنا الموقرة لم تفوت فرصة لكي تضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط وذلك لصالح لوبيات الفساد ولكم في شركات المحروقات خير دليل

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متتبع
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:12

    طبعا ستتبعه التخلي عن دعم المواد الاولية مثل الغاز والدقيق وعندها سيلعن المغاربة اليوم الذي اشر فيه عن هذا الدعم فلا تفرحوا كثيرا.

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • وجدة
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:12

    صحيح هذا ما يدور في اروقة الحكومة فالمساعدات ستشمل الزيادة في فتورات الماء والكهرباء وووووو اذن فالبناني يتمتع والمغربي يدفع كان الله في عونينا جميعا

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:13

    طبعا ها تكونو في جانب الحكومة الفاشلة حيت هما لي كيمولوكم
    وحيت هما لي كيعترفو بكم ها صحافة بوزبال
    كتعبدو كلشي فهذا البلاد طيحتو دل على شعب المغربي رجعنا كنفضلو نحركو ولا هذا البلاد الدل والحكرة
    حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مهاجر
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:14

    وهل الحكومة هي التي تقرر؟ على من تضحكون! المغاربة فهمو ان الحكومة اداة في يد المخزن لتمرير القرارات! حكومات مختلفة مرت من نفس الطريق ولا نتيجة تدكر.

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ليس ممنوع أن تحلم
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:14

    أي إنسان. من حقه أن يحلم كما شاء وهذا الحلم كان مقررا بشكل من الأشكال وسيتم إن شاء الله

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عابر سبيل
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:15

    حتى لو أراد الملك ان يعطي شيء للشعب لن يعطيه إياه في حكومة البواجدة، وزراء الحزب الحاكم ديال الندالة كيحاولو قدر المستطاع خدمة التماسيح و العفاريت و لوبي الفساد بالمغرب ليظهرو لهم أنهم مازالوا باستطاعتهم خدمة أجندتهم و تمرير قوانين فلصالحهم بعد انتخابات 2021، العدالة و التنمية تحاول الانفصال عن المخزن و هو لن يسمح لها بذلك، كل الاحزاب تابعة للمخزن و البواجدة ذلك الابن العاق الذي يحاول منافسة المخزن على الحكم

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Robb Stark
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:16

    أخبار الزمر! حتى فرحنا أهجرتوه لنا حسبي الله ونعم الوكيل مبقا لنا والو فهاد البلاد.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رأي
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:17

    هذا القرار لا يمكن أن يطبق في ظل الأزمة الاقتصادية و كذلك قرب نهاية ولاية هذه الحكومة

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد....كان....
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:17

    انا اقول وااكد ان الذي يسير البلاد ورئيس الدولة هو الملك اذن لماذا ساصوت على حزب اي كان الذي يتلقى التعليمات تناقض بين …غير لي ماباغيش يفهم …ولاسيما فهاد كورونا وتراويح رمضان تمنعنا منهم سنتين متتالتين …كرهت شي حاجة سميتها حزب وانتخابات والمغاربة ليس سذجاء سيعاقبون سياسيا كل من كان وراء ازماتهم ومعاناتهم

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • طارق حتى لأولاد علي
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:17

    أنتم تعرفون جيدا أن 99٪ من المغاربة لا يقرؤون خاتمة المقالات الصحفية بل لا يقرؤون حتى متن الموضوع؟
    فهل نعتبر هذه دعاية انتخابية مجانية منكم لهذه الحكومة البئيسة التي لم ولن يعرف تاريخ بلادنا مايشبهها؟
    لا يعقل ان ينشر خبر في جريدة إلكترونية كبيرة بهذا الشكل ليكون كذبة في أواخر أبريل و أول رمضان الابرك…

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • بوطاهر
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:18

    ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب .

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • salah
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:18

    اتقوا الله في عباده، ليس هكذا تورد الإبل،المواطن المغربي الضعيف باراكا عليه الغلا اللي كيكتوي بيه في هذه الأيام الفضيلة، متزيدوش من همومه بهكذا أخبار

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • omar
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:18

    ههههههههههه‍ه الحقيقة ان هذا القرار كان من الفروض تطبيقه بذون مشاورات هههههه

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • غاضب
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:20

    العيب ليس منك العيب ليخلاك تلعب بمشاعر ناس بهاد ضحك باسل

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • brahim
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:21

    عجباتني الفكرة و خصوصا هاد المقطع “انظمام المغرب الى الدول التي تعتني بمواطنيها”

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متساءل
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:21

    نلاحظ أنه رغم الجائحة المزعومة لاتزال الاستثمارات الكبرى داخل بلادنا التي تحتاج إلى ميزانيات ضخمة جارية على قدم وساق..بل نجد أن حكومتنا مستعدة دائما لتقديم تعويضات مالية لكل متضرر من الإغلاق!!..والسؤال الذي يطرح نفسه:”هل حكومتنا تتلقى دعما ماليا من جهة خارجية ما مكافأة لها على تطبيقها الإغلاق على الشعب بحجة الجائحة؟؟”..والله أستغرب من أين لحكومتنا كل هذه الأموال الجاهزة للتعويض عن ضرر الإغلاق..

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • من تورونتو الشامخة
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:22

    حتى و لو كان المغرب غني مثل المانيا او كندا فلن يكون هناك معونة و السبب واضح ؟ ان الاغنياء المغرب و منهم الملك نفسه يريد ان يرو المزيرية واضحة على الشعب و يضحكوا عليهم بقفة رمضان .

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Casakeni
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:22

    برنامج حامض نعم نحن نكره حزب العدالة والتنمية لخيانته وبطريقة موضوعية ولم تتجرأ أحزاب اليسار الراديكالي لما قاموا به وأصبح ا اكتر من المخزن ولكن متل هاده الاطروحات تبين اننا فقط ضد اللحايا فحكم يهودي او شيطان عادل خير من مسلم كنافق

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي فبنما
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:22

    رغم اني اديولوجيا لست في خط العثماني لكن ليس هو او الحكومة مسؤول على فقر المغاربة كل المغاربة يعرفون من يسيطر ويلتهم الارض وتحت الارض والسماء والبحر …

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • said
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:23

    قد نتوقع كل شيء ألا هذا. فنحن تعودنا دائما من حكومة بن زيدان الى حكومة العثماني تعودنا على السيء والاسوء. فلا يمكن أن يتقرر من هؤلاء الا ماهو سيء وصد مصلحة المواطن كالزيادة في الأسعار والبنزين والمزيد من الاقتطاعات والضرائب. فاللهم اصرف عنا شرورها وهيء لنا من أمرنا رشدا. أصبحنا نحن لحكومة عباس الفاسي التي كان البعض ينتقدها

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ولد تسلطانت
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:23

    2000درهم راه كيخدمو بيها الناس معانة مساكن من 7ديال الصباح حتى 5ديال العيشة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • منير
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:24

    دابا واش هذا خبر ولا مقال روائي هزلي ؟ اشنو ا هسبريس؟ ولا اللي عندو شي رصيد من المعجم العربي يدلي بدلو الهزل فوسط أخبار الوباء و الحرب؟ حشمو شوية راه الناس ماشي بليدة حتى لهاد الدرجة

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مكناسي
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:24

    حتى نكونو في اوروبا وقلوبنا بحالهم فالتضامن التكافل ..حتى يتقداو الحكام المعطوبين و العجزة العقليين.سير يا حال و جي يا حال

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • زيد على ذلك
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:25

    فاقد الشيء لا يعطيه. انها قصة من خيال الصاءيم.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • معقول
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:26

    وفي الأخير، على كل مواطن قرأ أو وصله هذا الخبر ألا يشاركه أو يخبر به أحدا آخر.. ما سبق أعلاه ليس سوى لغوا يرجو كاتبه أن لا يفسد عليه صيام رمضان!!.
    ههههههه السيد راه غي ضاحك
    كاميرا خفيه

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الأحد 18 أبريل 2021 - 18:26

    اعتقد ان قرار المساعدة الاجتماعية هو قرار ملكي بامتياز.
    الحكومة مكلفة بتنزيله على أرض الواقع.
    كفى من الاستهتار والاستخفاف بعقول العامة.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
شيخ يبحث عن النحل وسط الشارع
الأحد 18 أبريل 2021 - 17:36

شيخ يبحث عن النحل وسط الشارع

صوت وصورة
علاقة اليقين بالرزق
الأحد 18 أبريل 2021 - 17:00 9

علاقة اليقين بالرزق

صوت وصورة
ارتفاع ثمن الطماطم
الأحد 18 أبريل 2021 - 16:19 10

ارتفاع ثمن الطماطم

صوت وصورة
منابع الإيمان: رمضان
الأحد 18 أبريل 2021 - 14:00 6

منابع الإيمان: رمضان

صوت وصورة
هيستوريا: لي موراي
الأحد 18 أبريل 2021 - 00:00 4

هيستوريا: لي موراي

صوت وصورة
آش كيدير كاع: طبيب الأسنان
السبت 17 أبريل 2021 - 23:00 14

آش كيدير كاع: طبيب الأسنان