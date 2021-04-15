بالمقلوب .. الزحام والعشوائية والضجيج مشاهد تختفي من حياة المغاربة

لا ازدحام، بعد اليوم، في شوارع المملكة ولا في حافلاتها العمومية أو في أسواقها وحاراتها وأحيائها..
ملايين المغاربة يسيرون في الطرقات “بنظام وانتظام”.. تلك العبارة السحرية الشهيرة التي أعلن بها الملك الراحل الحسن الثاني انطلاقة مسيرة أبهرت العالم لتحرير الصحراء من الاحتلال الإسباني.
كذلك المغاربة تحرروا مع انطلاقة رمضان الحالي من براثن “استعمار الزحام”، لينتظموا في حياتهم بدون عشوائية ولا ضجيج ولا عدوانية.
لم يأت قرار حكومي لينتظم ملايين المغاربة في “النظام”، ولم يخضعوا لعقوبات زجرية حتى يبتعدوا عن الازدحام في وسائل المواصلات، ولا أفزعهم السجن إذا لم يحترموا بعضهم البعض في الشوارع والفضاءات العمومية.
المغاربة قرروا عن “بكرة أبيهم” (لا فض فوك، أيها الشامخ مصطفى العلوي) الخروج من ربقة الفوضوية إلى رحاب النظام، ومن ضيق العشوائية السلبية إلى سعة التخطيط والإيجابية.
الأمر لم يحتج سوى إلى قليل من التفكر والتدبر، وأن يبدأ الواحد من المغاربة نهج النظام في حياته لتنتقل “العدوى” إلى جيرانه وزملائه، ويقرر الجميع الحياة في نظام بعيدا عن الزحام والضجيج وكثير من المشاهد المسيئة للعين والأذن، وكانت الانطلاقة في رمضان.
وهكذا، بات المواطن المغربي يصعد إلى الحافلة العمومية دون أن يخشى من تسلل يد إلى جيبه الخلفي، أو إلى هاتفه الخلوي.
ولم تعد تخاف المرأة من اندساس “شيء” من خلفها، ولا تحرش متحرش بها في “الطوبيس”، حتى إذا أمسكته بالجرم الفاحش، تعذر بالزحام، وطلب منها التنقل بسيارة إن لم تقبل بما حصل لها.
وأما في الشوارع.. الأمكنة والأرصفة رحبة وواسعة لا تضيق بالناس، حيث إن لكل مواطن مساحة متر تعد ملكا شخصيا له، لا يزاحمه فيها أحد.
وأما الذي حصل في الأسواق فهو “العجب العجاب”.. من يكن يتصور أنه في هذا الشهر الكريم انتفى الزحام واختفت العشوائية إلى الأبد، وأضحى المواطن يتسوق دون “ستريس” أو خوف من أن تخدش أذنيه كلمة نابية، ولا حتى أن يخترق مسامعه صراخ الباعة.. الجميع يعلمون في نظام وانتظام، التاجر يؤدي مهمته مبتسما، والزبون يختار سلعته منشرحا.
وبعيدا عن الحافلات والأسواق، تأدب المغاربة مع بعضهم البعض، وصارت الأحياء والعمارات السكنية مدعاة للراحة و”الاستجمام”.. يا سلام!!
لا شحناء ولا بغضاء ولا حقد ولا حسد بين الجارة وجارتها، ولا معارك دموية بين الرجل وجاره، ولا بين “شباب الدرب”.. هذا صار من “مخلفات الماضي”.. المغاربة أدركوا أن “الحيوانات” وحدها التي لا تزال تتعارك لفرض وجودها، وأن المعركة اليوم هي معركة العقل والنظام والأدب والأخلاق..
هل صدقتم كل هذا؟.. من يجد مشهدا مما ذكرته أعلاه فليرمني بحجر..
ربما وباء كورونا ساعد في جعل الإنسان يتراجع خطوتين إلى الوراء ثم اخد يتساءل لماذا كنت اتصارع مع نفسي ماذا جنيت من كل هذا.
هذا كلام لشخص يقطن بعيدا عن الحواضر الكبرى ولا يعرف ما يقع في البيضاء وفاس وسلا ومكناس وطنجة ففي الدار البيضاء هناك ازدحام رهيب بل وقعت حوادث سير مميتة في اليوم الاول من رمضان حادثة حي النسيم مثلا !! كما ان هناك ازدحام كبير في الاسواق ووساءل النقل العمومي الحافلات وبلوكاج في السير بعد العصر !!
هي صفات للمجتمعات السوية….اما حالنا فلن يتغير ابدا..خصوصا في شهر رمضان. ومع ذلك يمكن للمرء ان يحلم انه في مجتمع يتوفر فيه هذا السلوك….على ان لا يفيق من سباته……واحسن شيء يفعله المواطن بنفسه في هذا الشهر المبارك هو الاعتكاف ولا يخرج الا للضرورة الملحة. وان خرج عليه ان يضرب الف حساب للسانه ………..ورجليه.
و انا اقرأ في المقال و كنقول ناري لمغرب مشى خلا….ولكن الحمدلله كملت لمقال مع الجملة الاخيرة طمأن قلبي و ارتحيت لأن حنا لمغاربة ولا عندنا تطبيق القانون حكرة و لفوضى حق من الحقوق.
لو لم اقرأ السطر الاخير لقلت انك تهيم في مدينة افلاطون ههههه ابدعت في رسم صورة ليست بمستحيلة صراحة ولكن في بلد تعشش فيه الامية والجهل يستحيل ما سرح به خيالك.
تحياتي
فكارتني فعالم المثل ههههههههههههه
ان شا ء الله عام 3021.
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كاتب المقال يتكلم بكل منطق مادام نحن مسلمون
المغرب يعيش حالة السيبة بسبب تقاعس السلطات عن القيام بواجبها
احمق يسأل عاقل في المغرب: لنفرض ان فرد من عائلة A مصاب بفيرووس كورونا و قرر السفر لمدينة أخرى بالنهار عند فرد B… السيد A سافر في النهار و نقل العدوى إلى السيد B في مدينته … السيد B نشر كورونا في حيه و مدينته… سؤال: لماذا منع التنقل بالليل إذا كان أمثال السيد A يمكنهم ان ينشروا كورونا في اي مدينة من إخنيارهم قبل حجر الليل الغبي ؟؟؟؟ ما اغبى الحكومة و اللجنة العلمية و من يصدقها
تعليق في محله نحن المغاربة ﻻ نستطيع العيش دون زحام في الحافلات واﻷسواق والحمامات وووو هناك من يسكن قرب اﻷسواق العصرية كمرجان وماكرو ولكن يحن الى السويقات والإزدحام وضجيج الباعة وووو إنها حياة عادية ومتميزة لولا الوباء
عندما تبدأ العشوائية من أعلى المراتب
عندما يبدأ الزحام من فوق: الوزراء ثم البرلمان
عندما تبدأ السرقة من فوق من أعلى مسؤول فستظهر في أبسط مواطن
فكل ما يحدث في المناصب السامية يترجم على أرض الواقع في المواطن العادي فلماذا تحاسبون المواطن وتتركون المسؤول
التغيير يبدأ من فوق
المغاربة عيات النفسية ديالهوم وتكالماو مزيان
لقد أصبح الجميع يطلب لطف الله بالعباد
لاازدحام في الحافلات العمومية حيث تم إضافة العديد من الحافلات الجديدة الى أسطول حافلاتنا
عايش معانا يا أخي فالمغرب ولا لا؟ الله لا يوريك الطوبيسات بين العصر و المغرب و السويقات. واقيلا راك فشي بلاد أخرى
ولم لا أخي الكريم؟ قد يأتي يوم ويتحقق هذا “الحلم” ان بدأ كل انسان بنفسه وأحب لأخيه مايحب لنفسه. لا عيب في أن نطمح في غد أفضل فدون أمل لا معنى للحياة. رمضانكم مبارك كريم
انا اعيش ففرنسا شكون لكيكرهني نجي المغرب هو الزحاف او الفوضى نتمنا تكون كورونا ربات شوية البشار ،
Salam
من الكاتب؟
اسلوب جميل.
Bsaha ftorkom
كاين ازحام غير في المنازل عشرة مخشيين افبيت امعركينها احريرة اوباركين اعلى لحزاق .قاليك خايفين من تحور كورونا .دابا غادي يخرج ليهم متحور كوروني انتاع المعقول متحور بنكهة نووية .قاليك العقل السليم في الجسم السليم .
ما جاء في المقال ليس صحيح مئة بالمئة..فما زالت بعض مظاهر العشوائية واللانظام في كثير من الاحياء الشعبية التي تعرف الازدحام..
و الله هادشي ما كاينة منو حاجة نتوما كديرو روسكم عايشين فكوكب اخر
اسبوع قبل حلول رمضان في طنجة، كنت ماشي نتسطى، الزحام في كل مكان، مرجان الناس دايرة الصف على لاكيس ف العاشرة صباحا، السيركيلاسيون واقفة، كلشي باغي يشري، كل حاجة و اي حاجة، طبعا شئ جيد للحركة الاقتصادية، ولكن إذا درسنا سلوك المغاربة خصوصا في رمضان والعيد الكبير، سلوك استهلاكي بامتياز، الله يلطف بينا و السلام…
وأنت تقرأ تلك السطور التي تعبر عن واقع نعيشه ، وتلك الصورة الخيالية التي يعمها النظام والجمال والاحترام ، تشعر كأنك فعلا هناك عصا سحرية ضرب بها أحدهم في الهواء وانقلبت الأوضاع كما وصفها صاحب المقال ، لكن وبقليل من التفاؤل والتمعن وللإنصاف كذلك ، وانطلاقا من المحيط الذي أعيش فيه ليس الوضع بتلك القتامة والسوداوية والفوضاوية، هناك احترام الجيران بعضهم البعض ، هناك قليلا من الهدوء في بعض الأحياء السكنية على الأقل في الحي الذي أقطن فيه حتى يخيل إليك أن الناس كلها هاجرت ولم يبقى أحد في الحي اللهم بعض الأصوات البعيدة يأتي صداها من هنا أو هناك، أما عن الحافلات ولله الحمد ، تستقلها وأنت مطمئن إلى أن تصل لوجهتك بسلام، الخلاصة مهما كانت الأوضاع قاتمة لازال هناك نور مشع وسط الظلام.
كل هذا لم يجده حتى افلاطون في المدينة الفاضلة…هي فقط متمنيات لن نراها يوما حقيقة امام اعيننا….
اخلعتنا وقلت أنا غادي ننتقل من وجدة إلى هذا المكان في المغرب أو بلاد العرب كلها
اين تباعد في وسيليتين طوبيس وطرام مملوء عن آخره ويستفد من دعم من ضهر دافعي ضرائيب قاليك بسبب كرونا خواو جيوبنا زيدينه بضرائيب وقالك تأمين عن صحه في نهو لمدخول باش نخلصو وباس نعيشو وباس تقرو ولدنا ونتوم زيدين علين أين هو تأمين عن لبطاله و لفقر لدي ضرب العامل ومقاول صغير ومستتمر صغير مفهمتش اوزير داخليه حكره عل طكسي كبير 4بلايص هههه واش هذي كل خوف عل شعب سبحان الله ملي نتونرخيفين هد لخوف عل لمواطن لمقهو عل أقل خصصو واحد أجره شهريه لكل مهني وكل بطالي لكل من تضرر بسبب إغلاق تقريبا عام وشهر ونقصو من متيازاتكم وتعويضاتكم واجوركم لخياليه التي تفرغ خزينه دوله او تتقل كاهل أسر الذي قهره زمان وحزب بنكران من يوم وصلو لمنابع لقرار وحن لور لور أين مفر اقسم بالله لو فتححو لين طريق حت خوي هد لبلاد بسبب ظلم بسبب تعاسه لي ولين عيشين راه كن أسياد بين اهلين اليوم صبحت صدقه دزا فينا اليوم دخلت لشركة ندفع ملف دوا وان متقاعد قالت لي كاتبه خاصك تخلص 900درهم ديلاش قالت لي امر من لفروق ال بغتي يبق مفتوح ليك أولى 34سنه وان كندفع ضرائيب و26عام زدتو على في ضريبه شهريه 2000درهم اليوم كطلبو مني 900 وتقاعد مقدنيش
حلم جميل في ليلة هادئة ياليت حقيقة
دخل رمضان وتحررنا من الضجيج والفوضى لا شك أن صاحب المقال هذا يقصد بالضجبج.والفوضى صلاة التراويح .
إلعلمانيين والملحدين ارتاحوا جيدا حينما أقفلت المساجد..
بزاف المغاربه كيقراو نصف الجملة ويكملوا من عندهم الباقي. بنادم كيقرا بداية المقال ويبدا يعلق مع أن في العنوان كفاية الفهم
جاء الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبا للغرباء
لا ادري ولا يدري اي مواطن لسياسة ينتهجها المجنونين باتخاذ قرار في حق عبادة الله الواحد
فبهذا القرار يكون الوباء فقط منبعه المسجد وهذا اكبر عار على هذه الحكومة التي تشبه النار التي تحرق اليابس والاخضر من قبل الله لك اللهم الطف بنا فنحن مغلوبون وهذه لحكومة مند صعدت وبيوتهم فارغة من العبادة
هل صدقتم هذا؟ …من يجد مشهداً مما ذكرته أعلاه فليرمني بحجر… ماشي حرام عليك خلعتيني خارج كنطل واش ديال بصح هههه ولكن نتمنى