بالمقلوب .. شرطة وخراطيم ومسامير بالأذن للمتبولين في الشارع

يبدو أن هذا الشهر الفضيل هو شهر العقوبات والغرامات للمخالفين لبعض السلوكات الحضارية؛ فبعد زجر وردع الذين يسبون الدين والذات الإلهية، يتجه المغرب إلى اعتماد عقوبات غير مسبوقة لفئات من الناس لا يترددون في التبول في الشارع العام.
أخبار “بالمقلوب” تفيد بأن هناك توجها للسلطات نحو محاربة ظاهرة مشينة ذكورية بامتياز، يقترفها العديد من الرجال (دون النساء إلا في ما ندر)، من خلال سن عقوبات طريفة وأخرى تبدو قاسية في زمن “حقوق الإنسان”.
ولم تفلح العديد من الطرق والوسائل التوعوية من الحد من ظاهرة التبول في الطرقات والشوارع، خاصة التبول على الأسوار التاريخية في كثير من مناطق البلاد.
وعلى الرغم من الكتابات الحائطية التي تدعو إلى عدم التبول على الجدران والأسوار وفي الشارع العام، والتي أحيانا تعمد إلى السب بأقذع الشتائم للفاعلين، فإن المتبولين ما زالوا “يشرشرون” بمائهم بكل أريحية ودون خجل على الحيطان وأسوار ترمز إلى التاريخ المجيد للبلد.
وتبعا لمصادر الصفحة، فإن العقوبات المقترحة تتراوح بين ما هو معقول ومنطقي، وبين ما هو طريف وناجع، وبين ما هو يصل إلى حد “الانتقام”؛ غير أنها كلها طرق من المحتمل جدا أن تفضي إلى الحد بشكل كبير من ظاهرة التبول في الشارع.
أول مقترح لمعاقبة المتبولين في الطرقات هو مقترح قانون سابق تقدم به “حزب الأحرار”، وقد يجد طريقه إلى التطبيق بعد أن تحولت العديد من الشوارع والطرقات إلى “مبولة كبيرة”.
ومقترح القانون المعني هنا “يعاقب كل من قام بالتبول أو التغوط في الأماكن التي لم تُعد لذلك، بتنظيف المكان الذي قام فيه بهذه المخالفة والأماكن المحيطة به لمدة شهرين”.
القانون ذاته يوصي بإحداث شرطة خاصة تراقب سلوك المخالفين وتحرر محاضر في هذا الشأن، كما “تحال ملفاتهم إلى النيابة العامة بهدف تحديد الأعمال والعقوبات الزجرية”.
مقترح آخر متداول لمعاقبة “المتبولين الأشرار”، بحسب “بالمقلوب”، يتمثل في إحداث فرقة خاصة من شباب يناصرون البيئة، يعملون بشكل تطوعي، يعمدون إلى استخدام شاحنات (مجهزة من طرف الجماعات مثلا) ذات صهاريج صغيرة للمياه مزودة بخراطيم، يتم قذف المتبولين بها لتنظيف المكان، وإجلاء المخالف ووضعه في موقف حرج لا يكرر بذلك فعلته تلك.
مقترح آخر طريف في هذا الصدد سوف يطبقه المغرب، هو الذي بادرت إليه منذ سنوات مدن ألمانية، حيث تعمل السلطات هناك إلى صباغة الجدران التي يكثر فيها التبول بصباغة مضادة (مقاومة) للماء، حيث عندما يعمد أحدهم إلى التبول على الحائط يرتد بوله على ثيابه، فلا يعيد الكَرة أبدا.
ويتم التداول أيضا في مقترح غريب استلهمه أصحابه من مصر في القرن التاسع عشر؛ وذلك بدق مسامير في أذن المتبولين في الشارع، حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر؛ لكنه مقترح، تقول المصادر، يصعب جدا تطبيقه بسبب سيادة حقوق الإنسان، وإن كان المتبول لا يحترم هذه الحقوق وهو يقف بكل تبجح ليملأ الشوارع من “مائه النتن”.
تصور حيا كبيرا بحجم مدينة صغيرة في الداوديات بمراكش لايتوفر ولو على مرحاض عمومي واحد لذالك غالبا ما تلتجىء النساء إلى طرق أبواب السكان عندما تشتد بهن الرغبة في التبول أما الرجال فلا مندوحة عن إعطاء ظهرهم للعموم والتبول على الجدران .
للحد من الظاهرة يجب توفر مراحيظ عمومية بكترة ،،!!!!!
للحد من هاته الظاهرة هي اعطاء البديل، و هو لناء مراحيض متطورة و حديثة و بالمقابل مثل اوربا
بالمقابل يجب تشييد المراحيض العمومية المجانية التي تحترم إنسانية الانسان في كل مكان.
من المفترض تكون رسالة وحدة أخرى. ديال أن السلطات خاصها تدير مراحيض عمومية للمواطنين وبثمن رمزي. علاش حنا ديما كانعالجو القضايا غار بمنطق التأديب والعقوبات؟
هههههه عنوان بكاريكتير معبر يذكرني قرأت مقالا عن اليونان يتحدث عن بداية الستينات كيف تخلصت الدولة من الذين يجلسون بجانب اعمدة الانارة العمومية والحيطان للتنمر والتحرش في أثينا التي كانت ظاهرة متفشية لدى الشباب في تلك الفترة وفكر والي أثينا في فكرة رائعة قام بوضع كراسي خشبية بجانب الحيطان وبجانب اعمدة الانارة وكتب عبارات على الحيطان كبيرة (مجالس الكسالى في المجتمع ترحب بكم) ههههه وفعلا بعد مدة انقرضت تلك الظاهرة تماما. باثينا. إلى يومنا هذا.
aux etats unis si tu pisses dans la rue ,c,est 600 $ d,amende
سبب هذه الظاهرة الخبيثة هو غياب المراحض العمومية في كثير من الأماكن رغم ان هذا الفعل يعتبر مخالفة بالنسبة لصغار السن أما كبار السن فكثير منهم لايستطيع حبس البول.
احيسن مقترح هو توفير المراحظ العمومية في ساءر البللد وسلام
المتبولون يتركون الجدران الفارغة و يتبولون على كل جدار كتب فيه ممنوع
هذا و كذلك بالنسبة للأزبال ما إن تصع لافتة كتب فيها ممنوع رمي الأزبال حتى تجد أطنان منها وضعت.
أخلاق الإسلام بريئة من شعب كتب في دستوره أنه بلد مسلم
بادرة في محلها، حتى يمكن القول أنه قد شابها التأخير، لكن يجب العمل الجاد على هذا المشروع، سن وفرض عقوباته، ذلك طبعا بعد إحداث “مبولات عمومية” و بعد، الضرب بيد من حديد على المخالفين، لكن هل ستنشئ الجماعات الحضرية المرافق سالفة الذكر لقضاء الحاجة، أم فقط المصادقة على القانون (أو يقولك لقهاوي موجودين للي بغا يقضي حاجتو).