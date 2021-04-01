"باناسونيك" تقدم التلفازين JZW1004 وJZW984 الجديدين

كشفت شركة باناسونيك النقاب عن التلفازين JZW1004 و JZW984 الجديدين بشاشات OLED تتمتع بجودة عرض لأدق التفاصيل والتدرجات اللونية.

وأوضحت الشركة اليابانية أنه تم تجهيز الموديل JZW1004 بلوحة UHD Master HDR OLED عالية الجودة، والتي لها القدرة على عرض أدق التفاصيل والتدرجات اللونية في أحلك المناطق، بينما يكتفي الموديل JZW984 بلوحة UHD HDR OLED.

وتعتمد الأجهزة الجديدة على المعالج HCX Pro AI، والذي يمتاز بسرعة الحوسبة العالية والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة.

ويأتي الجهازان الجديدان بمنافذ HDMI 2.1 مع HFR (معدل أطر مرتفع) بما يصل إلى 120 هرتز و CEC و eARC و ALLM و VRR (معدل التحديث المتغير).

وتدعم الأجهزة الجديدة معايير HDR HDR10 و HLG Photo و Dolby Vision و Dolby Vision IQ و HDR10 + Adaptive.

وقامت باناسونيك أيضا بتثبيت نظام Reference Surround Sound Plus مع Dolby Atmos وقاعدة دوارة في الموديل JZW1004.

ويتم دعم My Home Screen 6.0 كنظام تشغيل.

ويدعم الجهازان الجديدان أنظمة المساعد الصوتي جوجل Assistant وأمازون Alexa، ويتوفران بقياس 48 و55 و65 بوصة.