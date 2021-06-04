باناسونيك تكشف عن كاميراتين جديدتين

أعلنت شركة باناسونيك عن توسيع باقة منتجاتها من الكاميرات Micro Four Thirds من خلال إطلاق الموديلين Lumix GH5 II وLumix GH6 الجديدين.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميراتين الجديدتين تزخران بالعديد من الوظائف المتطورة؛ حيث تشتمل باقة التجهيزات التقنية للكاميرا Lumix GH5 II الجديدة على معالج صورة جديد مع تحسين المستشعر بدقة 20 ميجابيسكل، وقامت الشركة اليابانية بإزالة مرشح الترددات المنخفضة للوصول إلى دقة أعلى، كما تعمل الطبقة المضادة للانعكاسات على تحسين عرض السطوع الفائق، بالإضافة إلى زيادة النطاق الديناميكي بنسبة 25% مع تحسين التركيز التلقائي ومثبت الصورة المزدوج.

وأكدت باناسونيك على تحسين وظيفة تسجيل الفيديو في الكاميرا Lumix GH5 II الجديدة مع ميزة البث المباشر بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD بسرعة 60 إطار في الثانية، ويتم نقل المحتويات إلى الهاتف الذكي عن طريق تطبيق Lumix Sync أو ارتباطا بجهاز الراوتر، وتشتمل كاميرا باناسونيك الجديدة على العديد من وظائف مساعد الفيديو مثل ملفات التعريف Cinelike D2 وV2.

وتهدف الشركة اليابانية من خلال الكاميرا Lumix GH6 الجديدة إلى تلبية متطلبات المصورين الأكثر احترافية؛ حيث تزخر الكاميرا الجديدة بمستشعر MFT جديد ومعالج صورة متطور مع إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 5.7K وبسرعة 60 إطار في الثانية وبمعدل 10 بت، بالإضافة إلى تسجيل مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة بدقة 4K وبسرعة 120 إطار في الثانية وبمعدل 10 بت.

وأعلنت شركة باناسونيك عن طرح الكاميرا Lumix GH5 II الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من الشهر المقبل بسعر يبدأ من 1700 دولارا أمريكيا، بينما تأتي الكاميرا Lumix GH6 الجديدة بسعر 2500 دولارا أمريكيا مع نهاية العام الجاري.